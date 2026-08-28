A partire da lunedì 31 agosto 2026 prenderanno ufficialmente il via i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio gratuito all’interno del cortile dell’ex Caserma Mameli a Casale Monferrato. L’apertura del cantiere comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nella zona limitrofa, in particolare con una riduzione dei posti auto disponibili nel vicino parcheggio “degli Archi” in via Cavour, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.
Le modifiche alla sosta in via Cavour
Per permettere agli addetti ai lavori di allestire il cantiere e operare senza pericoli, l’Amministrazione comunale ha disposto alcune limitazioni temporanee che interesseranno l’area adiacente.
Nello specifico, al fine di consentire il corretto e sicuro svolgimento delle operazioni, sarà istituito un divieto di sosta nella fascia oraria compresa dalle ore 7:00 alle 17:00. Il provvedimento interesserà una porzione del parcheggio conosciuto come “degli Archi”, con accesso da via Cavour, situato esattamente di fronte alla Casa di Comunità di Casale Monferrato.
Il commento del Vice Sindaco Luca Novelli
L’intervento in partenza si inserisce in un piano più ampio di restyling urbano. Il Vice Sindaco di Casale Monferrato, Luca Novelli, sottolinea infatti che l’avvio del cantiere “rappresenta un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione dell’area dell’ex Caserma Mameli e di riorganizzazione dei parcheggi cittadini, che vedrà ulteriori interventi nei prossimi mesi”.
L’esponente della Giunta è consapevole delle temporanee limitazioni per gli automobilisti: “Siamo consapevoli che, per la durata dei lavori, la temporanea indisponibilità di una parte del parcheggio degli Archi potrà comportare alcuni disagi”. Tuttavia, ribadisce Novelli a margine dell’annuncio, “si tratta di una misura necessaria per consentire lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza, con la prospettiva di avere, in seguito, un maggior numero di parcheggi gratuiti in un punto nevralgico della città”.