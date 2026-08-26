Villaromagnano si prepara a celebrare il patrono San Michele Arcangelo con un ricco calendario di appuntamenti che animerà il paese per due fine settimana consecutivi. La manifestazione, organizzata in stretta sinergia da Comune, Parrocchia, Pro loco, Asd Villaromagnano Calcio e Raddix Group, prenderà il via sabato 29 e domenica 30 agosto con un gustoso assaggio, per poi culminare nei tre giorni clou di festa in programma sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 settembre, offrendo cibo, musica, manifestazioni sportive e tanto divertimento per tutti.

L’anteprima: “Aspettando San Michele” e lo spettacolo dei burattini

Il primo assaggio della festa scatta in questo fine settimana, sabato 29 e domenica 30 agosto, presso i locali della SMS con l’iniziativa “Aspettando San Michele”: a partire dalle ore 19:00, entrambe le serate saranno all’insegna del buon cibo e dell’intrattenimento musicale.

Nel pomeriggio di domenica 30 agosto, l’Amministrazione comunale invita inoltre le famiglie e i bambini ad assistere allo spettacolo di burattini intitolato “Piru’ e il cavaliere di mezzottacco”, portato in scena dall’associazione “Peppino Sarina”. L’evento prenderà il via alle ore 17:30 e la partecipazione sarà completamente gratuita.

Sabato 5 settembre: arte, sport e devozione

I festeggiamenti ufficiali entreranno nel vivo sabato 5 settembre con un calendario che unisce cultura, sport e tradizione:

Ore 11:00: Presso il municipio si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura “Oltre la tela”, che rimarrà aperta ai visitatori per tutti e tre i giorni della fiera.

Presso il municipio si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura “Oltre la tela”, che rimarrà aperta ai visitatori per tutti e tre i giorni della fiera. Ore 16:00: Spazio allo sport presso il campo “Luca Guerci”, dove andrà in scena un’amichevole di calcio organizzata per celebrare i festeggiamenti dei 30 anni dalla fondazione della squadra locale.

Spazio allo sport presso il campo “Luca Guerci”, dove andrà in scena un’amichevole di calcio organizzata per celebrare i festeggiamenti dei 30 anni dalla fondazione della squadra locale. Ore 21:00: La serata sarà dedicata al raccoglimento religioso con la celebrazione della Santa Messa e la solenne processione. In contemporanea si terrà l’apertura del tradizionale banco di beneficenza.

Domenica 6 settembre tra fiera, giochi e musica

La giornata di domenica vedrà le vie del paese animate fin dal mattino, per tutto il giorno, dalla fiera e dai colorati e gustosi banchi dello street food. Gli appuntamenti specifici prevedono:

Ore 10:00: Celebrazione della Santa Messa Solenne.

Celebrazione della Santa Messa Solenne. Ore 16:00: Presso il campo parrocchiale spazio al divertimento per i più piccoli con i “giochi sotto il campanile”, seguiti da una golosa merenda.

Presso il campo parrocchiale spazio al divertimento per i più piccoli con i “giochi sotto il campanile”, seguiti da una golosa merenda. Ore 18:00: Ritorno in campo per la divertente sfida calcistica che vedrà affrontarsi “giovani speranze vs vecchie glorie”.

Ritorno in campo per la divertente sfida calcistica che vedrà affrontarsi “giovani speranze vs vecchie glorie”. Ore 21:00: La serata si concluderà in allegria con l’intrattenimento musicale a cura di “Lillo Baroni”.

Il gran finale di lunedì 7 settembre

I festeggiamenti caleranno il sipario lunedì 7 settembre con un’ultima serata ricca di appuntamenti e aggregazione. A partire dalle 19:00 riapriranno gli stand dello street food, mentre dalle 21:00 prenderà il via l’intrattenimento musicale affidato a Nico e Franz.

L’ultima serata sarà anche il palcoscenico per due importanti momenti dedicati alla comunità: si terrà infatti il saluto ufficiale ai giovani coscritti della leva 2008 e andrà in scena la presentazione della rosa dell’ASD Villaromagnano Calcio, organizzata in collaborazione con Radio PNR.