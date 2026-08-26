La Città di Alessandria si prepara a rendere un grande omaggio a Mario Bortolato, in arte BORT., in occasione del centenario della sua nascita (avvenuta il 2 agosto 1926). Giovedì 3 settembre 2026, alle ore 17:30, le prestigiose Sale d’Arte di Via Machiavelli 13 ospiteranno l’inaugurazione dell’attesa mostra intitolata “Il secolo di BORT.”. L’evento è stato fortemente voluto per celebrare il geniale umorista vissuto per ben sessantacinque anni nel capoluogo alessandrino, facendo di questa città il luogo simbolo della società italiana da lui ritratta. La rassegna aprirà ufficialmente le porte al pubblico da venerdì 4 settembre fino a domenica 4 ottobre.

Un viaggio tra i disegni del più popolare umorista del Novecento

La nuova grande esposizione in memoria di Bortolato è organizzata da ASM Costruire Insieme e curata da Cristoforo Moretti insieme ai figli dell’artista, Paolo e Marina Bortolato. L’evento si pone in continuità con le precedenti rassegne ospitate a Palazzo Cuttica nel 2019 e al Teatro delle Scienze nel 2023.

Nelle Sale d’Arte i visitatori potranno ammirare oltre un centinaio di disegni originali, filmati e materiali pressoché introvabili, arricchiti da una sala specificatamente dedicata al suo profondo legame con la città di Alessandria. Nato a Salzano (Venezia), BORT. si stabilì ad Alessandria nel 1954. Proprio qui, l’anno successivo, iniziò a consolidare la sua fama vincendo la Palma d’Oro al Salone dell’Umorismo di Bordighera, fino all’ingresso nella celebre agenzia Disegnatori Riuniti di Milano. Nella seconda metà degli anni Sessanta diede poi vita a “Le Ultime Parole Famose” per la Settimana Enigmistica, rubrica che curò per cinquant’anni e che lo consacrò come indiscusso numero uno a livello nazionale.

Il ricordo del Sindaco e l’idea di un’installazione permanente

La mostra sarà corredata dal volume “La voce di BORT. – biografia del più popolare vignettista del Novecento“, realizzato da Cristoforo Moretti con Paolo e Marina Bortolato. Nella prefazione dell’opera, il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, traccia un commosso e lucido ricordo dell’artista, lanciando anche un’importante proposta per il futuro.

“BORT. ha dato tantissimo ad Alessandria ed al suo territorio, ma senza farlo pesare: l’eredità dei Grandi è tanto più significativa quanto meno sbandierata e il veneto Bortolato ha mostrato in tutta la vita un understatement perfettamente piemontese”, sottolinea il primo cittadino. “La persistenza pluridecennale del suo umorismo, la gradevolezza raffinatissima del suo tratto, la fotografia sorridente – ma non per questo meno seria – di un mondo che in larga parte appartiene al passato ma che ha costruito l’Italia di oggi, sono tutti aspetti che iscrivono BORT. tra i giganti dell’umorismo nazionale del Novecento”.

Per queste ragioni, Abonante aggiunge: “Riteniamo che sia giusto che Alessandria mantenga orgogliosa il ricordo degli Omini di Mario Bortolato con una installazione permanente, perché il visitatore possa riconoscerli e capire che Alessandria è stata ed è anche la città di BORT.”.

Informazioni e orari di visita

Per tutti coloro che desiderano immergersi nei ricordi, sorridere e scoprire o riscoprire il talento di BORT., l’organizzazione ha reso noti i dettagli per l’accesso alle Sale d’Arte:

Periodo di apertura: dal 4 settembre al 4 ottobre 2026.

dal 4 settembre al 4 ottobre 2026. Giorni di visita: dal giovedì alla domenica.

dal giovedì alla domenica. Orario: dalle 15:00 alle 19:00.

dalle 15:00 alle 19:00. Contatti per informazioni: è possibile telefonare ai numeri 0131 234266 / 349 9378256, oppure inviare una e-mail all’indirizzo serviziculturali.0220@asmcostruireinsieme.it.

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