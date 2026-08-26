Venerdì 28 agosto 2026, a partire dalle ore 21:30, Diano Marina si prepara ad accogliere l’attesa terza edizione del “Music Summer Beach”. L’evento musicale, a ingresso completamente libero, animerà la serata in Largo Torino (zona Lido Sant’Anna) con un ricco programma all’insegna della grande musica dance e del divertimento, portando sul palcoscenico numerosi artisti e ospiti d’eccezione.

Gli artisti sul palcoscenico

La manifestazione si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più frizzanti di fine agosto per la città. Sotto la direzione artistica di Carmine Esposito, la serata vedrà alternarsi sul palco una scaletta ricca di esibizioni pensate per far ballare tutto il pubblico presente.

Il cast dell’evento prevede infatti la partecipazione di:

Neja: ospite principale della serata e icona della musica dance.

ospite principale della serata e icona della musica dance. Studio 54 Disco Band: pronti a trascinare i presenti con i loro ritmi energici.

pronti a trascinare i presenti con i loro ritmi energici. Rumichan: giovane talento ad arricchire l’offerta musicale.

giovane talento ad arricchire l’offerta musicale. DJ Set Brego: in consolle per mantenere alta l’energia della piazza.

Supporto e informazioni utili

Il “Music Summer Beach” è realizzato con il supporto istituzionale del Comune di Diano Marina e vede la collaborazione di Radio Zero One. L’organizzazione ricorda a cittadini e turisti che l’ingresso all’area del concerto in Largo Torino è totalmente gratuito.

Per ricevere ulteriori dettagli o per eventuali richieste di informazioni sull’evento, è possibile contattare l’organizzazione inviando un’e-mail all’indirizzo ufficiale: officinacreativaeventi@gmail.com.