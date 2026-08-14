La città di Ventimiglia si prepara a diventare il palcoscenico di un grande evento televisivo nazionale. Il 3, 4 e 5 settembre, la suggestiva cornice del Belvedere del Resentello ospiterà le registrazioni di “SuperKaraoke”, la celebre trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker. L’iniziativa, formalizzata oggi dalla Giunta comunale e sostenuta da Regione Liguria, rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere le bellezze del Ponente ligure a milioni di telespettatori.

Una vetrina per il territorio

L’arrivo dello show musicale è il risultato di un intenso lavoro di collaborazione istituzionale tra Regione Liguria, Comune di Ventimiglia e Mediaset. L’obiettivo comune è stato quello di rendere possibile, in tempi particolarmente rapidi, un appuntamento capace di generare importanti ricadute sotto il profilo turistico ed economico. La trasmissione non sarà solo un evento di intrattenimento, ma una vera e propria vetrina nazionale per mostrare i paesaggi, l’identità e le peculiarità della città di confine.

Le dichiarazioni delle istituzioni

L’entusiasmo per l’operazione è condiviso a tutti i livelli istituzionali, che vedono nell’evento un importante volano promozionale:

Marco Bucci, Presidente di Regione Liguria: “Regione Liguria ha scelto di sostenere con convinzione un evento capace di portare decine di migliaia di persone in piazza a Ventimiglia e, attraverso Canale 5, di offrire alla nostra regione una straordinaria visibilità nazionale. È un’occasione di promozione del territorio, con ricadute importanti per Ventimiglia, per il Ponente e per l’intera Liguria. Anche questo appuntamento entra a far parte delle tante iniziative che in questa stagione estiva abbiamo voluto con determinazione per dare valore alla nostra regione e all’importante lavoro delle amministrazioni locali che si impegnano ogni giorno per essere attrattive e competitive”.

“Regione Liguria ha scelto di sostenere con convinzione un evento capace di portare decine di migliaia di persone in piazza a Ventimiglia e, attraverso Canale 5, di offrire alla nostra regione una straordinaria visibilità nazionale. È un’occasione di promozione del territorio, con ricadute importanti per Ventimiglia, per il Ponente e per l’intera Liguria. Anche questo appuntamento entra a far parte delle tante iniziative che in questa stagione estiva abbiamo voluto con determinazione per dare valore alla nostra regione e all’importante lavoro delle amministrazioni locali che si impegnano ogni giorno per essere attrattive e competitive”. Flavio Di Muro, Sindaco di Ventimiglia: Ringraziando la Regione e i vertici Mediaset (in particolare l’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi), il primo cittadino evidenzia il valore dell’iniziativa: “Portare una trasmissione di questo livello a Ventimiglia rappresenta una grande opportunità per la nostra città. Per tre serate Ventimiglia entrerà nelle case degli italiani attraverso Canale 5 e avrà la possibilità di mostrare il meglio di sé, il proprio patrimonio, i propri paesaggi e le proprie peculiarità. È anche un riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti per promuovere Ventimiglia e renderla sempre più attrattiva e protagonista. […] Ventimiglia saprà farsi trovare pronta e darà il massimo per accompagnare e supportare la realizzazione di questa grande produzione”.

Ringraziando la Regione e i vertici Mediaset (in particolare l’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi), il primo cittadino evidenzia il valore dell’iniziativa: “Portare una trasmissione di questo livello a Ventimiglia rappresenta una grande opportunità per la nostra città. Per tre serate Ventimiglia entrerà nelle case degli italiani attraverso Canale 5 e avrà la possibilità di mostrare il meglio di sé, il proprio patrimonio, i propri paesaggi e le proprie peculiarità. È anche un riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti per promuovere Ventimiglia e renderla sempre più attrattiva e protagonista. […] Ventimiglia saprà farsi trovare pronta e darà il massimo per accompagnare e supportare la realizzazione di questa grande produzione”. Tiziana Faedda, Assessore alle Manifestazioni: “Per Ventimiglia si tratta di un’occasione davvero speciale. Avere per tre serate una trasmissione televisiva di grande successo come “SuperKaraoke” significa offrire alla nostra città una vetrina straordinaria. Non sarà soltanto un grande spettacolo, ma anche un modo per raccontare Ventimiglia attraverso le immagini e per far conoscere il nostro territorio a un pubblico nazionale”. L’Assessore ha poi ringraziato tutti coloro che hanno lavorato al progetto, trasformando in poco tempo “una grande opportunità in un progetto concreto”.

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