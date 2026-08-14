Serata all’insegna della grande musica d’autore a Diano Marina. Questa sera, 14 agosto alle ore 21:00, la suggestiva cornice del Molo delle Tartarughe ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri ravvicinati con la musica”, dedicato all’indimenticabile figura di Franco Battiato. Ad arricchire il weekend culturale cittadino, nella giornata di domani, sabato, è prevista anche la chiusura ufficiale della mostra d’arte ospitata presso Palazzo del Parco
Il ricordo di Franco Battiato sul mare
La terza edizione della kermesse “Incontri ravvicinati con la musica”, organizzata dal Comune di Diano Marina in stretta collaborazione con Intersuoni, propone un evento speciale all’insegna di dialoghi, confronti e grande cantautorato.
Il momento clou della serata sarà la proiezione de “Il Lungo Viaggio”, pellicola diretta dal regista Renato De Maria e profondamente incentrata sull’opera dell’amato artista siciliano. L’incontro sul palco vedrà la partecipazione di due noti professionisti del settore:
- La conduzione della serata sarà affidata a Stefano Senardi.
- A moderare i vari interventi ci sarà Maurilio Giordana.
L’ingresso all’evento presso il Molo delle Tartarughe è completamente libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Ultimo giorno per la mostra a Palazzo del Parco
Oltre alle note e al cinema, il fine settimana dianese offre anche un’opportunità dedicata agli appassionati d’arte. Nella giornata di domani, sabato, chiuderà infatti i battenti l’esposizione intitolata “L’omaggio degli artisti al Golfo di Diana”.
Si tratta di una speciale mostra della Pinacoteca Civica che raccoglie e mette in vetrina le opere donate dagli artisti che, nel corso del tempo, hanno esposto i propri lavori all’interno degli spazi culturali del paese.
Di seguito il riepilogo e i dettagli per poter effettuare le ultime visite:
- Luogo: Palazzo del Parco, presso la Sala Mostre e Convegni “R. Falchi” (Viale Matteotti).
- Orari di apertura: Dalle 10:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00.
- Accesso: L’ingresso è libero e gratuito.