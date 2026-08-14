La serata di Ferragosto si accende a ritmo di musica dal vivo a Santo Stefano al Mare. Sabato 15 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, il locale “Da Miky – Bar del Porto” ospiterà l’esibizione degli Ultrasuoni, per un evento all’insegna del divertimento e delle grandi cover.

L’evento nel cuore del porto turistico

L’appuntamento musicale è fissato per la sera di Ferragosto in Via Gianni Cozzi 1, direttamente affacciati sulla suggestiva cornice del porto di Aregai. Ad animare la nottata sarà la cover band Ultrasuoni, formazione pronta a coinvolgere il pubblico con un repertorio rigorosamente dal vivo che accompagnerà residenti e turisti per tutta la serata.

Dettagli e recapiti per partecipare

Per chi desidera partecipare all’evento e assicurarsi un tavolo o un posto per lo spettacolo di sabato, il locale ha messo a disposizione un recapito telefonico diretto. Di seguito il riepilogo con tutte le informazioni utili per la serata:

Data e ora: Sabato 15 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00.

Sabato 15 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00. Location: Da Miky – Bar del Porto Aregai (Via Gianni Cozzi 1, Marina degli Aregai).

Da Miky – Bar del Porto Aregai (Via Gianni Cozzi 1, Marina degli Aregai). Spettacolo: Music Live con la cover band “Ultrasuoni”.

Music Live con la cover band “Ultrasuoni”. Info e prenotazioni: È a disposizione il numero di telefono 389-576 3976.