Prosegue e si rafforza il percorso di stretta collaborazione nato nell’ottobre del 2025 tra le comunità di Ventimiglia e Limone Piemonte. Sabato 22 agosto 2026, una delegazione istituzionale intemelia, accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Giovanile, si recherà in trasferta nella località montana per partecipare attivamente alle storiche celebrazioni della festa dell’Abaiya, consolidando un gemellaggio che unisce cultura, turismo ed economia.

Un legame concreto: omaggi e l’esenzione dalla tassa di soggiorno

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti per valorizzare le eccellenze dei due territori, creando nuove occasioni di incontro. Per l’occasione, il Comune di Ventimiglia ha organizzato la trasferta tramite un autobus Gran Turismo e porterà in dono all’amministrazione piemontese un cesto speciale contenente prodotti tipici De.Co. e altre eccellenze enogastronomiche intemelie, quale simbolo di sincera amicizia.

Un rapporto che si traduce anche in vantaggi economici diretti. Il Sindaco On. Flavio Di Muro sottolinea infatti l’importanza dei passi compiuti: «Il Patto di Gemellaggio con Limone Piemonte comincia a tradursi in iniziative concrete che rafforzano i rapporti tra le nostre comunità. La partecipazione della delegazione comunale e della nostra Orchestra Filarmonica Giovanile alle celebrazioni rappresenta un’importante occasione per promuovere Ventimiglia, le sue tradizioni, la sua cultura e le sue eccellenze. Siamo convinti che la collaborazione tra territori sia uno strumento fondamentale per creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo condiviso».

Il primo cittadino ricorda inoltre un importante beneficio fiscale: «Questa iniziativa si aggiunge ad un’altra importante misura già avviata nell’ambito del gemellaggio, ovvero l’esenzione dall’imposta di soggiorno riconosciuta a tutti i cittadini residenti a Ventimiglia che scelgono di pernottare presso le strutture ricettive del Comune di Limone Piemonte. Si tratta di un beneficio concreto che incentiva gli scambi turistici tra le nostre comunità e dimostra come il gemellaggio non sia un semplice atto formale, ma un progetto capace di generare opportunità e vantaggi reciproci per cittadini, associazioni e operatori economici».

Radici comuni: la devozione per San Secondo

L’incontro di agosto non è casuale, ma affonda in radici profonde, come ricorda l’Assessore al Turismo e alla Cultura di Ventimiglia, Tiziana Faedda: «La partecipazione alle celebrazioni di Limone Piemonte assume anche un profondo significato culturale e identitario. La festa dell’Abaiya rappresenta infatti una delle tradizioni più sentite della comunità limonese ed è dedicata a San Secondo, patrono della città di Ventimiglia. Questo elemento rende ancora più significativo il nostro gemellaggio, perché testimonia come le due comunità condividano non soltanto un rapporto istituzionale, ma anche radici storiche, religiose e culturali comuni. Attraverso la presenza della nostra delegazione e dell’Orchestra Filarmonica Giovanile vogliamo contribuire a rafforzare questo legame, valorizzando il patrimonio di tradizioni che unisce il mare e la montagna e promuovendo uno scambio che arricchisce entrambe le realtà».

L’attesa e l’accoglienza a Limone Piemonte

Dall’altra parte delle Alpi Marittime, l’entusiasmo è altrettanto palpabile. Il Sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, ha dichiarato: «Siamo lieti di accogliere a Limone Piemonte la delegazione istituzionale e l’Orchestra Filarmonica Giovanile della Città di Ventimiglia in occasione dei festeggiamenti dell’Abaiya. La loro presenza renderà ancora più significativa una ricorrenza particolarmente sentita per la nostra comunità e rappresenta un’ulteriore occasione per consolidare il percorso avviato con il Patto di Gemellaggio». Anche Riberi ha voluto rimarcare come l’esenzione dall’imposta di soggiorno testimoni «la volontà delle nostre amministrazioni di trasformare questo legame in iniziative concrete e vantaggi reciproci. È su questa strada che intendiamo proseguire».

A spiegare i dettagli dell’incontro ufficiale di sabato 22 agosto è il Consigliere comunale e presidente del gruppo folkloristico limonese, Manuel Giordano: «La visita degli amici di Ventimiglia coinciderà con uno dei momenti più rappresentativi della tradizione limonese, la festa dell’Abaiya. Al termine della cerimonia di investitura degli Abbà, accoglieremo sul palco di Piazza del Municipio i rappresentanti della delegazione ligure per un momento di saluto e di scambio tra le nostre comunità. Sarà un gesto simbolico che vuole celebrare il valore delle rispettive tradizioni e il senso di appartenenza che caratterizza entrambe le realtà. Continueremo a lavorare per rendere il gemellaggio sempre più concreto, promuovendo nuove occasioni di incontro e condivisione tra le nostre due comunità».