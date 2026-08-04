Straordinari risultati per il Club Nautico San Bartolomeo al Mare, che torna dalla prestigiosa “Travemünder Woche” in Germania con un ricco bottino di medaglie. Nelle acque del Mar Baltico, in una manifestazione che attira oltre mille velisti da più di trenta nazioni, gli atleti del ponente ligure hanno brillato ai Campionati del Mondo della classe velica RS Feva e ai Campionati Europei della classe RS 500, affrontando condizioni meteo-marine avvincenti e altamente impegnative.

I successi mondiali nella classe RS Feva

Il momento più esaltante della competizione porta le firme di Edoardo Bastini e Samuele Bardelli (foto in alto). I due atleti hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo assoluta nel Mondiale RS Feva, ottenendo ben cinque primi posti nelle tredici regate disputate. Una prestazione di altissimo livello che conferma l’equipaggio ai vertici internazionali della classe.

La festa per i colori del Sanbàrt è stata completata dalla regata magistrale condotta dalle più giovani della squadra, protagoniste di un eccellente risultato:

Lavinia Bardelli e Bianca Sofia Palermo: (foto sotto) grazie a ottimi piazzamenti e a una condotta di gara sempre lucida nonostante le difficili condizioni meteo, le due atlete si sono aggiudicate una fantastica medaglia d’argento nella categoria Under 15, laureandosi vicecampionesse mondiali.

Ottimi piazzamenti anche negli Europei RS 500

Sul campo di regata riservato alla velocissima classe RS 500, si sono distinti Federico Bastini e Carlotta Traverso (foto sotto). L’equipaggio, reduce dai podi continentali e mondiali delle passate stagioni nella classe RS Feva, ha chiuso al quinto posto nella categoria Under 22 del Campionato Europeo. Un posizionamento di prestigio che li conferma estremamente competitivi anche in seguito al passaggio alla classe superiore.

L’orgoglio del Presidente e i prossimi appuntamenti

Grande soddisfazione è stata espressa da Ivan Bastini, Presidente del Club Nautico San Bartolomeo al Mare: «Torniamo da questa trasferta internazionale in Germania con il cuore pieno di orgoglio e la consapevolezza di aver svolto un lavoro eccezionale».

Il Presidente ha poi voluto elogiare non solo i risultati sportivi, ma anche l’impegno collettivo: «Siamo felici per questo team che si è dimostrato solido e competitivo, perché i risultati sportivi di questo livello sono la dimostrazione dell’impegno, dei sacrifici e della passione che gli atleti mettono ogni giorno in acqua. Oltre alle medaglie, non dimentichiamo però l’esperienza di vita e di crescita umana che queste grandi competizioni internazionali offrono ai nostri giovani. Un sentito e doveroso ringraziamento va dunque al coach Pietro Micillo, il cui lavoro è fondamentale per la crescita velistica ed educativa di questo fantastico gruppo».

Il prossimo obiettivo per gli atleti del Sanbàrt è fissato a settembre, con i Campionati Italiani che si disputeranno a Manfredonia (FG) per la classe RS Feva e a Monfalcone (GO) per l’RS 500.

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