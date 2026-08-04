Un importante contributo per rafforzare il sistema di soccorso del territorio e sostenere un’associazione che da ottant’anni rappresenta un presidio vitale per la comunità. È questo l’impegno concreto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha destinato alla Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Ovadese Odv, attraverso il bando “Sostegno Operativo per il Soccorso 2026”, misura finalizzata al rinnovo e al potenziamento dei mezzi di emergenza delle organizzazioni di volontariato.

L’annuncio a Palatium Vetus e il nuovo mezzo

L’assegnazione del finanziamento è stata ufficializzata dal presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio, nel corso di una conferenza stampa ospitata a Palatium Vetus. Le risorse assegnate consentiranno di coprire i costi della nuova autoambulanza, inaugurata lo scorso 6 giugno (durante le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dell’ente) e dedicata alla memoria di Daniele Ravera, volontario scomparso lo scorso anno.

Il veicolo di ultima generazione, realizzato seguendo i più moderni standard del soccorso sanitario, rappresenta un investimento strategico e verrà impiegato su due fronti:

Servizi di emergenza-urgenza in stretta convenzione con il 118 .

. Unità di rianimazione a supporto delle attività dell’Ospedale di Ovada.

I commenti: sicurezza ed etica sul territorio

Il vicepresidente della Croce Verde Ovadese, Valter Sciutto, ha ribadito il valore di queste risorse per l’operatività quotidiana: «I nostri mezzi sono sottoposti a percorrenze sempre più elevate e a un impiego costante. Contributi come questo sono determinanti per mantenere un parco mezzi moderno ed efficiente e continuare ad assicurare ai cittadini trasporti e interventi nelle migliori condizioni di sicurezza».

Un traguardo che assume un sapore speciale nell’anno in cui la Croce Verde celebra un percorso iniziato nel lontano 1946. A sottolineare la vicinanza delle istituzioni al mondo del volontariato è intervenuto il presidente Arrobbio: «Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria essere al fianco di chi opera nel settore dell’assistenza sanitaria sul nostro territorio è scelta etica e di responsabilità».

Arrobbio ha poi aggiunto come l’ente sia consapevole che «l’impegno e la professionalità di realtà come la Croce Verde Ovadese consente ai cittadini di poter contare su un’assistenza sanitaria di prim’ordine, al proprio domicilio o ovunque si renda necessario. L’ammodernamento e l’allestimento di ambulanze, automediche e quant’altro si renda necessario per fornire servizi e prestazioni tempestive, capillari e di sempre maggior qualità è un passaggio fondamentale per poter continuare ad offrire servizi tempestivi, e di qualità».

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