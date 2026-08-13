Inclusione e pari opportunità sbarcano nel Porto di Imperia in occasione delle Vele d’Epoca, in programma dal 28 agosto al 6 settembre 2026. Al grande evento organizzato nel capoluogo del Ponente ligure parteciperà “Cadamà”, la prima barca a vela d’epoca completamente accessibile e priva di barriere architettoniche, progettata per consentire di navigare in prima persona anche a velisti con disabilità fisiche.

Una nuova vita per lo storico ketch

La prestigiosa kermesse ligure, organizzata dal Comune di Imperia e da Assonautica Imperia in stretta collaborazione con gli Yacht Club di Imperia e Sanremo, si arricchisce così di un prezioso messaggio di inclusività.

L’imbarcazione protagonista, Cadamà, è un ketch in legno di 22 metri, costruito originariamente nel 1971 dai Cantieri Navali di La Spezia. In tempi più recenti, questo storico sloop ha iniziato una vera e propria seconda vita, trasformandosi per accogliere un progetto sociale all’avanguardia. I lavori di ammodernamento e riadattamento hanno interessato:

Il piano di coperta.

Gli spazi interni.

L’adeguamento strutturale per poter ospitare in totale sicurezza fino a quattro persone in sedia a rotelle.

Un’esperienza dinamica e formativa

Per chiunque scelga di salpare a bordo di questo due alberi, l’esperienza non si limita al semplice trasporto passeggeri, ma si rivela altamente dinamica e formativa. Anche i velisti con disabilità motorie, infatti, hanno la possibilità di contribuire attivamente alla conduzione della barca in tutte le andature, manovrando in modo sicuro e, al tempo stesso, profondamente marinaro.

Tutto questo è reso possibile dall’installazione di speciali sedute ergonomiche progettate appositamente. Da queste postazioni adattate e sicure è possibile agire senza problemi su scotte, drizze e manovre correnti.

Il mare che azzera le differenze

L’obiettivo di Cadamà è quello di superare ogni tipo di ostacolo, materiale e psicologico. Come sottolineano i promotori dell’iniziativa: «L’esperienza della navigazione si trasforma così in un’attività autenticamente inclusiva, dove il lavoro di squadra azzera le differenze».

Lo spirito del progetto mira a un coinvolgimento totale, sfruttando il mare come veicolo di aggregazione: «Tra le onde, la barca diventa un luogo di condivisione e di crescita interiore in grado di dimostrare che, con l’aiuto del design, la disabilità fisica non è più un limite alla navigazione e alla promozione della vela».

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle imbarcazioni partecipanti, è possibile consultare il portale ufficiale all’indirizzo www.veledepoca.com.

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