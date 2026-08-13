A partire dalla metà di settembre, l’Azienda Agricola e Fattoria Didattica “Il Branco Cavalli & Natura” di Sarezzano aprirà le porte a un’iniziativa tanto curiosa quanto affascinante: i corsi di tiro con l’arco a cavallo. Le iscrizioni sono già aperte per questa speciale attività didattica, promossa in collaborazione con Cia Alessandria-Asti e Turismo Verde, che unisce la tecnica sportiva allo sviluppo di una profonda e rispettosa relazione con l’animale.

Un’arte antica dal grande valore pedagogico

La pratica del tiro con l’arco a cavallo non è solo uno sport, ma un’attività dal profondo valore pedagogico. I percorsi proposti favoriscono infatti lo sviluppo della calma, della concentrazione, del controllo delle emozioni e della coordinazione, aiutando i partecipanti ad accrescere la fiducia in se stessi e instaurando un legame autentico con il cavallo.

A illustrare i dettagli della disciplina è Elena Nicola, titolare dell’azienda agricola, istruttrice di equitazione specializzata in addestramento etologico e assistente in riabilitazione equestre: «Il Tiro con l’arco a cavallo è un’antica arte marziale ungherese, diffusa in Italia da pochi anni». Una pratica che si distingue per la sua armonia con la natura: «È interessante perché rispetta molto l’animale, non chiedendo al cavallo nessuna performance particolare; inoltre il cavaliere è senza redini e deve imparare il controllo del corpo, facendo attenzione al lavoro oculo-manuale».

Come si svolgono le lezioni

Per poter partecipare ai corsi è richiesto un livello minimo di preparazione equestre. Le lezioni sono tenute esclusivamente da istruttori qualificati in possesso di regolare brevetto.

Il programma didattico è così strutturato:

Cicli composti da 5 incontri complessivi.

Ogni lezione ha una durata di due ore e mezza.

I partecipanti vengono organizzati in base ai rispettivi livelli di preparazione (bambini, principianti, esperti).

Il lavoro si divide in due fasi: prima a terra e successivamente in sella, alternando riscaldamento e tecnica equestre.

Informazioni e contatti

I corsi sono aperti sia agli adulti che ai bambini e prenderanno il via a metà settembre. Per richiedere maggiori informazioni o per procedere con le iscrizioni, è possibile contattare direttamente la struttura attraverso i seguenti canali:

Telefono: 347 6949028 (Elena)

347 6949028 (Elena) E-mail: az.agricolailbranco@libero.it

az.agricolailbranco@libero.it Sito web: www.ilbrancocavallienatura.it

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