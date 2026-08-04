Domani mattina, mercoledì 5 agosto, la Scuola Allievi Agenti di Alessandria vivrà un momento di grande solennità istituzionale: alle ore 9:30 si terrà infatti il giuramento dei nuovi agenti in prova appartenenti al 233° Corso di formazione della Polizia di Stato. Un traguardo cruciale per le future forze dell’ordine del territorio, che presteranno fedeltà alla Repubblica in contemporanea con migliaia di colleghi in tutta Italia.

Un evento in rete con le massime cariche dello Stato

L’attesa cerimonia alessandrina si inserirà all’interno di una più ampia e prestigiosa cornice nazionale. L’evento principale avrà luogo presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, dove 196 agenti presteranno giuramento alla presenza delle più alte cariche istituzionali: il Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

La struttura di Alessandria sarà unita in uno speciale video-collegamento con la sede molisana. Insieme all’istituto piemontese, parteciperanno in simultanea altre scuole di formazione distribuite su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo un totale di ben 2.937 agenti in prova pronti a giurare. L’elenco delle altre sedi collegate comprende:

Abbasanta (OR)

Caserta

Cesena (FC)

Pescara

Peschiera del Garda (VR)

Piacenza

Nettuno (RM)

Spoleto (PG)

Trieste

Vibo Valentia

Come seguire la diretta streaming

Per permettere a familiari, cittadini e simpatizzanti di condividere l’emozione di questo traguardo, l’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social ufficiali della Polizia di Stato.

La Questura di Alessandria invita tutti gli interessati a partecipare virtualmente a questa importante giornata, collegandosi direttamente alla pagina Facebook istituzionale della Questura alessandrina, con appuntamento fissato per le ore 9:30.

FOTO DI REPERTORIO