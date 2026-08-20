Sabato 22 agosto, in occasione dei festeggiamenti per la Notte Bianca cittadina, l’ODV Comitato SottoTina organizza un suggestivo appuntamento panoramico: la “Salita alla Cupola del Duomo”. Un’opportunità unica per ammirare la città illuminata dall’alto e vivere l’atmosfera della festa da una prospettiva privilegiata.

Un viaggio panoramico sulla città

L’iniziativa arricchisce il già vasto programma della Notte Bianca, offrendo a residenti e turisti la possibilità di accedere a uno dei luoghi simbolo della città per godere di un panorama notturno esclusivo. A promuovere l’evento sui social network è stata anche Bianca Carmeci, che ha rivolto un caldo invito a tutti gli interessati: «Vi aspettiamo numerosi».

Orari delle visite e prenotazioni

Per garantire una migliore organizzazione dell’evento e permettere ai partecipanti di vivere l’esperienza in totale tranquillità, l’accesso alla struttura è stato suddiviso in scaglioni orari.

Di seguito i dettagli logistici della serata:

Orario di inizio: le visite prenderanno il via a partire dalle ore 20:30.

le visite prenderanno il via a partire dalle ore 20:30. Frequenza dei turni: le partenze per la salita alla cupola si terranno regolarmente ogni 40 minuti.

le partenze per la salita alla cupola si terranno regolarmente ogni 40 minuti. Modalità di accesso: l’organizzazione darà la precedenza a chi effettua la prenotazione.

Per assicurarsi il proprio posto nel turno desiderato o per richiedere ulteriori informazioni, è a disposizione il numero di telefono 339 2077479 (attivo anche per la ricezione di messaggi tramite l’applicazione WhatsApp).