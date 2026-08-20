Sabato 22 agosto la città di Ospedaletti si prepara a vivere una serata all’insegna dell’eleganza e del divertimento con “Shopping Sotto le Stelle”. L’evento, promosso in sinergia tra il Comune di Ospedaletti e Confcommercio Imperia, trasformerà il suggestivo lungomare in un vero e proprio mercato serale a cielo aperto, offrendo a residenti e turisti un’occasione unica per fare acquisti immersi nell’atmosfera magica delle serate estive.

Un lungomare ricco di occasioni

Come recita lo slogan scelto per accompagnare l’iniziativa, “Le stelle sono in cielo. Le occasioni sono qui”. La manifestazione promette infatti di unire il piacere di una passeggiata sul mare con la vitalità del commercio e dell’intrattenimento locale.

Per rendere la serata indimenticabile, il programma prevede una serie di iniziative che animeranno l’intero lungomare di Ospedaletti:

Negozi aperti: le attività commerciali del centro prolungheranno il loro orario di apertura, permettendo di fare shopping comodamente anche in fascia serale.

le attività commerciali del centro prolungheranno il loro orario di apertura, permettendo di fare shopping comodamente anche in fascia serale. Offerte speciali: i visitatori potranno approfittare di promozioni pensate appositamente per questa occasione.

i visitatori potranno approfittare di promozioni pensate appositamente per questa occasione. Bancarelle: un caratteristico mercato serale arricchirà la proposta commerciale con esposizioni variegate.

un caratteristico mercato serale arricchirà la proposta commerciale con esposizioni variegate. Animazione e musica: l’intrattenimento farà da colonna sonora alla serata, creando un clima di festa e condivisione.

Vivere la magia dell’estate in Riviera

L’iniziativa rappresenta un invito aperto a tutti per godere appieno della bellezza della Riviera di Ponente, unendo la naturale vocazione turistica della cittadina al fondamentale sostegno per la rete commerciale locale. Gli organizzatori vi aspettano per condividere una serata di spensieratezza, divertimento e shopping a due passi dal mare.