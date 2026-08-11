Venerdì 14 agosto, a partire dalle ore 21.45, la suggestiva cornice di Piazzetta Ambrogio Spinola a Casalnoceto ospiterà un nuovo e imperdibile appuntamento all’insegna della musica e della settima arte. L’evento, intitolato “Cantando il Cinema” e inserito all’interno della rassegna “Territori da Cinema”, regalerà al pubblico una serata sotto le stelle dedicata alle indimenticabili melodie del grande schermo.

Le emozioni delle colonne sonore dal vivo

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per rivivere le emozioni dei film più amati. Attraverso questo nuovo appuntamento musicale, che vede protagonista un’orchestra dal vivo, gli spettatori saranno guidati in un vero e proprio viaggio sonoro tra i successi e le pellicole che hanno segnato l’immaginario collettivo e la storia del cinema.

Informazioni utili e location alternativa

La manifestazione si terrà all’aperto, nel cuore del paese, offrendo un’atmosfera unica. Tuttavia, per garantire il regolare svolgimento della serata anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, l’organizzazione ha predisposto un piano alternativo al coperto per non deludere i partecipanti.

Ecco il riepilogo dell’appuntamento:

Data e orario: Venerdì 14 agosto, ore 21.45.

Venerdì 14 agosto, ore 21.45. Location principale: Piazzetta Ambrogio Spinola, Casalnoceto.

Piazzetta Ambrogio Spinola, Casalnoceto. Variazione in caso di pioggia: Lo spettacolo si sposterà e si svolgerà regolarmente all’interno del Teatro SOMS.