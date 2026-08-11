Il tour estivo dello scrittore dianese Luca Valentini fa tappa nel savonese. Giovedì 13 agosto, a partire dalle ore 21:30, la centralissima piazza della Libertà a Laigueglia ospiterà la presentazione della seconda edizione del fortunato saggio “Misteri di Liguria”, pubblicato da Atene Edizioni. Un appuntamento imperdibile per scoprire i segreti e le leggende che avvolgono il territorio ligure, in una serata a ingresso libero introdotta dal consigliere comunale con delega alla cultura, Alessandro Chirivì.

Il legame con Laigueglia e la nuova edizione

Dopo i lusinghieri appuntamenti di luglio a Roma, Torino e in svariate città della Liguria, il tour estivo dell’autore si sposta a Laigueglia, una location che non è stata scelta a caso. La cittadina è infatti la protagonista all’interno di uno dei capitoli del volume, specificamente dedicato alla storia e alle leggende del locale santuario delle Penne.

A distanza di quasi dieci anni dall’uscita del primo saggio, Luca Valentini torna a occuparsi di storie, leggende ed enigmi liguri proponendo una seconda edizione ampiamente aggiornata e ampliata del suo successo editoriale. L’opera si fregia inoltre della prefazione curata dalla storica dell’arte e scrittrice Giulia Quaranta Provenzano, e prosegue il suo ideale viaggio a caccia dei misteri antichi e recenti che permeano il territorio, affrontando anche nuovi affascinanti enigmi, come quello legato al cosiddetto “Mostro marino di Varigotti”.

Streghe, mostri e viaggi nel tempo

Nelle pagine del libro prendono vita figure straordinarie e vicende che sembrano muoversi sul confine tra la realtà e il fantastico. Come si legge nel testo:

«Un sacerdote convinto di poter viaggiare nel tempo, un altro, depositario di segreti tanto oscuri e potenti da consentirgli di accumulare un’immensa fortuna dall’origine ignota. Uno scienziato che per anni inseguì il sogno della vita eterna, una medium in odor di santità, in grado di conversare con i defunti, creature misteriose provenienti da altri mondi che sconvolsero la vita di un semplice metronotte, un mostro marino settecentesco la cui cattura fu predetta addirittura da Nostradamus, e un santo che soggiornò presso un piccolo edificio di culto testimone e memoria storica di miracoli e battaglie. Streghe, inquisitori, cacciatori di fantasmi e apparizioni mistiche, potrebbero essere i degni protagonisti di un’intrigante storia fantasy, invece, si tratta di quelli che ebbero a che fare realmente con alcuni tra i più interessanti e curiosi Misteri di Liguria.»

I dettagli della serata

L’incontro letterario si preannuncia come un’occasione preziosa per dialogare direttamente con l’autore e immergersi nelle atmosfere misteriose della regione. Di seguito i riferimenti per partecipare:

Luogo: Piazza della Libertà, Laigueglia.

Piazza della Libertà, Laigueglia. Data: Giovedì 13 agosto.

Giovedì 13 agosto. Orario: Dalle ore 21:30.

Dalle ore 21:30. Ingresso: Libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.