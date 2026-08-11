La carovana della bellezza fa tappa in Riviera: giovedì 13 agosto 2026 la Città di Bordighera ospiterà un’attesa data del celebre concorso nazionale di Miss Italia. L’evento, targato Patrizia Mirigliani, animerà il centro cittadino con un appuntamento all’insegna dell’eleganza e dello spettacolo, suddiviso in due momenti clou dislocati in diverse suggestive location della città.

Il programma dell’evento

La tappa bordigotta del celebre concorso di bellezza prenderà il via nel tardo pomeriggio con un momento glamour aperto al pubblico, per poi culminare in serata con le selezioni ufficiali delle candidate.

Nel dettaglio, il programma della giornata prevede:

Dalle ore 18:30 alle 20:00: Sfilata di Moda lungo la passeggiata di Corso Italia.

Sfilata di Moda lungo la passeggiata di Corso Italia. Alle ore 21:30: Selezione Miss Italia Nazionale presso i Giardini Lowe.

Una serata di spettacolo

Gli organizzatori preannunciano “una serata di eleganza, bellezza e spettacolo nel cuore di Bordighera”. La passerella allestita lungo il corso principale cittadino fungerà da importante e affascinante preludio per le ragazze in gara. Successivamente, i riflettori si sposteranno nella cornice dei Giardini Lowe, dove la giuria sarà chiamata a valutare le aspiranti reginette di bellezza che sognano di proseguire il loro cammino verso l’ambita corona nazionale.