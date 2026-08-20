Sabato 22 agosto 2026 torna l’appuntamento con la cultura e le tradizioni locali a Imperia. In occasione della Notte Bianca, il Circolo Parasio organizza l’evento esclusivo “Gira Parasio”, una suggestiva visita guidata serale alla scoperta delle bellezze del borgo antico, con partenza prevista dal piazzale antistante la Basilica di San Maurizio.

Un viaggio nella storia del borgo

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per vivere le atmosfere del passato passeggiando sotto le stelle. Durante l’intero percorso tra i caruggi, gli organizzatori accompagneranno i visitatori raccontando nel dettaglio la storia, gli aneddoti e i segreti del borgo antico, valorizzando il patrimonio storico e architettonico della città.

Orari e dettagli della serata

Per garantire la migliore fruibilità dell’evento, l’esclusiva iniziativa del Circolo Parasio è stata strutturata su due turni di visita differenti. Il punto di ritrovo e di partenza per tutti i partecipanti è fissato davanti alla Basilica di San Maurizio.

Di seguito il riepilogo degli orari programmati per la serata:

Primo appuntamento: partenza alle ore 20:15.

partenza alle ore 20:15. Secondo appuntamento: partenza alle ore 22:15.

Informazioni e prenotazioni

Per prendere parte alla “Notte Bianca Gira Parasio” è richiesta la prenotazione. Per assicurarsi il proprio posto e per ricevere ulteriori informazioni sull’evento, è necessario contattare Enzo al numero di telefono 331 6992009.

Per comunicazioni generali, il Circolo Parasio, con sede a Imperia in Piazza Pagliari 4, mette a disposizione anche il recapito telefonico fisso 0183 63866.