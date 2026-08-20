Tragedia sventata questa mattina alla stazione ferroviaria di Casale Monferrato. I Carabinieri della locale Compagnia, attivati tempestivamente dopo una drammatica segnalazione, sono riusciti a rintracciare e bloccare lungo il secondo binario un uomo di 47 anni che minacciava di togliersi la vita gettandosi sotto il primo treno in transito.

L’allarme e i messaggi vocali

A far scattare la macchina dei soccorsi è stata la cugina dell’uomo, residente nel centro monferrino, che si è rivolta in stato di emergenza alla Questura di Alessandria. La donna ha riferito di aver ricevuto poco prima diversi messaggi vocali da parte del 47enne, in cui quest’ultimo manifestava chiare e disperate intenzioni suicide, indicando la propria esatta posizione all’interno dello scalo ferroviario cittadino. Alla base dell’estremo gesto, come emerso successivamente dagli audio fatti ascoltare ai militari dalla stessa parente giunta in stazione, vi era un profondo sconforto legato a difficoltà personali e dissapori familiari.

L’intervento della Gazzella e i soccorsi

Ricevuta la comunicazione urgente, una Gazzella dell’Aliquota Radiomobile si è precipitata sul posto. I Carabinieri hanno individuato l’uomo, che si trovava in evidente stato di ebbrezza, e lo hanno prontamente bloccato e messo in sicurezza prima che potesse compiere gesti fatali.

Affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto alla stazione, il 47enne ha ricevuto la prima assistenza medica necessaria. I sanitari ne hanno quindi disposto il trasferimento e il ricovero, in totale sicurezza, presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Alessandria.

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