Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 2026, il paese di Grondona si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti gastronomici più attesi e storici del territorio: la Sagra della Capra e della Fersulla. L’evento, giunto quest’anno alla sua trentottesima edizione, promette un intero fine settimana all’insegna delle specialità locali, celebrando al contempo un traguardo di grande rilievo per l’associazione organizzatrice.
Un traguardo storico per la Pro Loco
La manifestazione di quest’anno rappresenta un momento di profonda importanza per la comunità e per le sue radici. Oltre a festeggiare il prestigioso traguardo del 38° anno consecutivo della kermesse, l’edizione 2026 coincide con uno speciale anniversario per la Pro Loco di Grondona. L’ente promotore, infatti, celebra i suoi 60 anni di attività ininterrotta sul territorio, orgogliosamente attivo dal lontano 1966.
Il programma delle giornate e lo spazio per i bimbi
La sagra si svilupperà su tre giornate consecutive, offrendo a residenti e turisti la possibilità di vivere momenti di grande convivialità assaporando i piatti che danno il nome all’evento.
Di seguito il calendario esatto della manifestazione:
- Venerdì 21 agosto 2026.
- Sabato 22 agosto 2026.
- Domenica 23 agosto 2026.
L’organizzazione ha inoltre pensato a rendere l’evento a misura di famiglia, includendo proposte dedicate alle nuove generazioni. All’interno dell’area dei festeggiamenti è infatti prevista la presenza del “capracamp”, un’iniziativa pensata specificamente per l’intrattenimento dei più piccoli.
Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!