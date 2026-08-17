Questa sera, lunedì 17 agosto, alle ore 21.30, il parco di Villa Scarsella a Diano Marina si trasformerà in un teatro all’aperto per l’atteso concerto “Una Notte a Hollywood”. Il sesto appuntamento del 15° Estate Musicale Dianese (EMD) Festival vedrà protagonista l’Ensemble Le Muse, diretto dal Maestro Andrea Albertini, accompagnato dalle voci soliste di Angelica Depaoli e Max Di Lullo, per un viaggio emozionante tra le più celebri colonne sonore della storia.

Le musiche indimenticabili e l’omaggio a Morricone

Il programma della serata sarà dedicato ai grandi kolossal cinematografici di Hollywood, grazie ai quali innumerevoli brani sono entrati a far parte del nostro patrimonio culturale. Il pubblico sarà trasportato in un’atmosfera da sogno con le note di classici come “La Bella e la Bestia”, “Moon River” (tratto da Colazione da Tiffany), “My Way”, “Over the rainbow” (da Il mago di Oz), “Memory” (Cats) e “My heart will go on” (Titanic).

Ci sarà inoltre spazio per interpretazioni toccanti affidate alle voci soliste, che porteranno sul palco brani iconici quali “The Prayer”, “Il tempo delle cattedrali” (Notre Dame de Paris) e “La vita è bella”. In chiusura, è previsto un tributo ai compositori leggendari, culminando in un immancabile omaggio a Ennio Morricone. A guidare questo percorso musicale sarà lo stesso Maestro Albertini, che introdurrà i brani svelando aneddoti e curiosità legati al cinema. I pezzi proporranno rivisitazioni scritte appositamente per le soliste da Albertini, caratterizzate da un affascinante taglio classico, sinfonico e cameristico.

I protagonisti sul palco

L’Ensemble Le Muse, rinomato a livello internazionale e insignito dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica per il suo omaggio a Morricone, è composto da musiciste provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Questa l’affiatata formazione tutta in rosa:

Alessandra Dalla Barba e Ilaria Bruzzone (violino).

Irina Balta (viola).

Livia Rotondi (violoncello).

Michela Gatti (contrabbasso).

Eleonora Grampa (oboe).

Elisa Giovangrandi (corno).

Alessandra Masoero (flauto).

Sul palco, al fianco dell’ensemble, ci sarà anche il batterista Stefano Resca.

A impreziosire l’esecuzione orchestrale spiccheranno Angelica Depaoli, voce jazz e pop già apprezzata dal pubblico dianese negli anni scorsi, e Max Di Lullo, cantante solista dalla solida esperienza live e televisiva.

Informazioni e prossimi appuntamenti

I biglietti prevedono un posto numerato in settore unico, con riduzioni previste per gli Under 14 e i possessori di Disability Card. La prevendita è attiva online sul sito www.ticket.it, presso l’agenzia Gianna Viaggi a San Bartolomeo al mare e all’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina (aperto dal giovedì al sabato e nei giorni degli spettacoli, dalle 9.30 alle 12.30). Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito www.emdfestival.it o contattare il numero 351.4221860, anche tramite WhatsApp.

L’organizzazione dell’EMD Festival è curata dall’Associazione Ritorno all’Opera, in collaborazione con gli Amici della Musica del Golfo Dianese, con il sostegno del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

L’ultimo spettacolo dell’Estate Musicale Festival 2026 è già fissato per mercoledì 26 agosto alle 21.30: in scena “Tre Come Noi”, un imperdibile concerto jazz con Dado Moroni (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Hamid Drake (batteria), presentato da Roberta Moschella.

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