Venerdì 21 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, l’Osservatorio Astronomico Naturalistico di Casasco ospiterà l’evento speciale intitolato “Il buio e le stelle”. La serata, a ingresso totalmente gratuito, offrirà al pubblico un’occasione unica per riflettere sul tema dell’inquinamento luminoso e per tornare ad ammirare le meraviglie del cielo notturno, accompagnati da esperti del settore.

Il programma degli interventi

L’iniziativa, che vede la collaborazione di enti come l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e le Aree Protette Appennino Piemontese, si articolerà in una serie di incontri divulgativi. Di seguito il dettaglio dei temi trattati dai vari relatori:

“Dove sono finite le stelle? Riscoprire il cielo notturno oltre l’inquinamento luminoso”: un approfondimento curato da Daniele Gardiol, Dario Barghini e Chiara Lamberti (appartenenti all’Istituto Nazionale di Astrofisica e PRISMA).

“Inquinamento luminoso nel basso Piemonte: esperienze didattiche e di ricerca”: un intervento tenuto da Marzio Rivera per conto dell’Osservatorio Astronomico Casasco.

“Luce artificiale: il costo dell’illuminazione per la biodiversità”: un’analisi a cura di Mara Calvini, in rappresentanza delle Aree protette Appennino Piemontese.

Osservazione guidata e informazioni per partecipare

Al termine del ciclo di conferenze, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a una vera e propria osservazione guidata del cielo, mettendo in pratica quanto appreso e godendosi lo spettacolo della volta celeste.

L’evento si terrà presso gli spazi dell’Osservatorio Astronomico Naturalistico, situato lungo la SP 119 (Strada Cà Simone) a Casasco, in provincia di Alessandria. Per ottenere maggiori informazioni sull’iniziativa e per effettuare le prenotazioni, è possibile scrivere direttamente all’indirizzo email info@astroambiente.org oppure utilizzare la piattaforma web dedicata all’indirizzo astroambiente.org/eventi.