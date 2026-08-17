Come si sceglie un ginecologo a Roma? Partendo dal bisogno clinico, non dalla vicinanza. Serve capire quale area di competenza è pertinente — prevenzione, disturbi ormonali, patologia del collo dell’utero, chirurgia mininvasiva, fertilità, gravidanza — verificare formazione ed esperienza documentabili su quel problema, valutare la chiarezza comunicativa alla prima visita e accertarsi che esista una rete diagnostica capace di garantire continuità nel tempo.

In tre passaggi, la valutazione si riduce a questo:

Definire il bisogno : controllo periodico, sintomo ricorrente, referto da approfondire, ricerca di gravidanza, gravidanza in corso, secondo parere.

: controllo periodico, sintomo ricorrente, referto da approfondire, ricerca di gravidanza, gravidanza in corso, secondo parere. Cercare prove di competenza su quel bisogno : formazione con date e sedi, ambiti di attività dichiarati, casistica e certificazioni pertinenti.

: formazione con date e sedi, ambiti di attività dichiarati, casistica e certificazioni pertinenti. Verificare la continuità: diagnostica disponibile, tempi fra un passaggio e il successivo, modalità di follow-up e canali di contatto.

È una scelta che quasi nessuno affronta con metodo. Ci si affida al passaparola, al primo nome disponibile in zona, a una scheda letta di corsa mentre si prenota da smartphone. Poi arriva un problema meno banale — un ciclo che salta da mesi, un referto citologico anomalo, una ricerca di gravidanza che non decolla — e il criterio adottato mostra la corda. Quello che segue è un percorso di valutazione diverso: più lento all’inizio, in genere più solido dopo.

A Roma il problema non è trovare un ginecologo, è orientarsi

Su MioDottore la pagina dedicata ai ginecologi a Roma mostra 2.261 risultati. Un sito privato, Hale, riporta nella sezione con i dati sulla città un rapporto di 1 ginecologo ogni 1.450 residenti: non è un censimento ufficiale, ma un’indicazione raccolta da un soggetto commerciale. Numeri da leggere per quello che sono, ordini di grandezza; restituiscono però bene la sensazione di chi cerca, cioè un’offerta talmente ampia da risultare indistinta.

A complicare il quadro c’è la varietà dei contesti. Lo studio privato del singolo specialista, il poliambulatorio con più professionisti e diagnostica interna, l’ambulatorio ospedaliero pubblico, l’attività privata all’interno di grandi strutture, i centri dedicati a una singola area (fertilità, patologia cervicale, medicina materno-fetale). Non sono contesti equivalenti, soprattutto rispetto a una variabile decisiva: la continuità. In alcune situazioni una prestazione singola è sufficiente; in altre il valore sta nel fatto che la stessa persona segua l’evoluzione del quadro per mesi o anni.

Molte ricerche partono, non a caso, dal nome di un ospedale: chi cerca un ginecologo al San Camillo di Roma, per esempio, sta in realtà cercando un riferimento riconoscibile dentro un panorama percepito come caotico. È un istinto comprensibile, ma la struttura è un contenitore: nello stesso ospedale convivono professionalità con percorsi e interessi clinici molto diversi fra loro.

Prima il bisogno, poi il nome

La domanda utile non è chi sia il miglior ginecologo di Roma — categoria che non esiste — ma quale professionista sia adatto al problema che si ha adesso. Cambiano le competenze richieste e cambia anche il tipo di rapporto che conviene costruire.

Prevenzione e ginecologia generale. Controllo periodico, screening del collo dell’utero, ecografia transvaginale quando indicata, gestione di sintomi ricorrenti. Qui contano affidabilità, regolarità e capacità di non trasformare ogni referto in un allarme.

Controllo periodico, screening del collo dell’utero, ecografia transvaginale quando indicata, gestione di sintomi ricorrenti. Qui contano affidabilità, regolarità e capacità di non trasformare ogni referto in un allarme. Disturbi del ciclo e assetto ormonale. Cicli irregolari, sospetta sindrome dell’ovaio policistico, sintomi della perimenopausa: serve dimestichezza con l’endocrinologia ginecologica, cioè con l’interpretazione dei dosaggi ormonali in relazione al momento del ciclo e al quadro clinico complessivo.

Cicli irregolari, sospetta sindrome dell’ovaio policistico, sintomi della perimenopausa: serve dimestichezza con l’endocrinologia ginecologica, cioè con l’interpretazione dei dosaggi ormonali in relazione al momento del ciclo e al quadro clinico complessivo. Patologia del collo dell’utero. Un test HPV positivo o una citologia alterata aprono un percorso fatto di colposcopia, eventuali biopsie mirate e controlli programmati. L’esperienza colposcopica specifica, in questi casi, pesa più della simpatia.

Un test HPV positivo o una citologia alterata aprono un percorso fatto di colposcopia, eventuali biopsie mirate e controlli programmati. L’esperienza colposcopica specifica, in questi casi, pesa più della simpatia. Chirurgia ginecologica mininvasiva. Fibromi, polipi endometriali, endometriosi, aderenze: quando l’ipotesi diventa operatoria, la casistica personale del chirurgo su quella procedura è un criterio legittimo di scelta.

Fibromi, polipi endometriali, endometriosi, aderenze: quando l’ipotesi diventa operatoria, la casistica personale del chirurgo su quella procedura è un criterio legittimo di scelta. Fertilità e infertilità di coppia. Inquadramento della coppia — non della sola donna — esami mirati, tempi di attesa ragionati e, se necessario, invio coordinato verso percorsi di procreazione medicalmente assistita.

Inquadramento della coppia — non della sola donna — esami mirati, tempi di attesa ragionati e, se necessario, invio coordinato verso percorsi di procreazione medicalmente assistita. Gravidanza e medicina materno-fetale. Gestione dei controlli, ecografie di screening, indicazioni sulla diagnosi prenatale nelle finestre temporali corrette.

Una donna di trent’anni che cerca un metodo contraccettivo e una di quarantadue con due aborti spontanei alle spalle non stanno cercando la stessa cosa, anche se digitano lo stesso termine di ricerca.

Esperienza: cosa guardare in un curriculum e cosa ignorare

Gli anni di attività dicono poco. Si può esercitare da due decenni vedendo quasi soltanto controlli di routine, e avere quindi una casistica ridotta proprio sul problema per cui si viene consultati. Gli indicatori più informativi sono altri, e in buona parte verificabili prima ancora di prendere appuntamento: dove e quando si è formato il medico, su quali temi lavora, quali procedure esegue abitualmente, quanto di tutto questo è scritto nero su bianco.

Formazione documentata

Sede della laurea e della specializzazione, eventuali periodi di formazione all’estero, certificazioni rilasciate da organismi internazionali. Nella diagnosi prenatale del primo trimestre, per fare un caso concreto, l’abilitazione della Fetal Medicine Foundation di Londra è un riferimento riconosciuto, perché presuppone criteri standardizzati di misurazione e verifiche periodiche di qualità.

Produzione scientifica

Non serve leggere gli articoli: basta verificare che esistano e su quali temi vertano. Un medico che ha pubblicato su gravidanza a rischio o su infertilità sta dichiarando, in modo verificabile, dove si concentra il suo lavoro. È un indizio più solido di qualunque aggettivo.

Coerenza fra profilo pubblico e attività reale

Un esercizio pratico: aprire la presentazione professionale di un medico e cercare quattro informazioni — titoli con data e sede, formazione post-specialistica, ambiti di attività, sedi e contatti. Se le si trovano tutte in due minuti, il profilo è trasparente; se si trovano solo aggettivi, il segnale è diverso.

Un esempio del livello di dettaglio che è ragionevole aspettarsi. Il sito di Andrea Ciardulli Ginecologo a Roma riporta la qualifica di specialista in ginecologia ed ostetricia, la research fellowship in medicina materno-fetale e gravidanza ad alto rischio svolta dal 2016 al Thomas Jefferson University Hospital di Philadelphia, l’ambito di attività su infertilità di coppia e diagnosi prenatale — compreso un percorso presentato come One Day, pensato per concentrare in una sola seduta lo studio della coppia — oltre a recapiti diretti, email e telefono. In un profilo professionale pubblico sono riportati anche la laurea con lode conseguita nel luglio 2010 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, la specializzazione con il massimo dei voti nella stessa sede, l’abilitazione della Fetal Medicine Foundation per la diagnosi prenatale del primo trimestre e una sede di visita in zona Monte Mario. Il punto non è l’elenco delle credenziali: è che siano datate, localizzate e controllabili prima di prendere appuntamento.

Quello che invece conta poco: gli aggettivi. Eccellenza, avanguardia, approccio innovativo sono formule prive di contenuto verificabile. Anche i punteggi dei portali vanno letti per quello che sono: giudizi soggettivi, spesso legati ad aspetti organizzativi e relazionali dell’esperienza in studio, che non coincidono con la qualità clinica. Più informativi risultano elementi controllabili: la presenza di un piano di controlli scritto, la trasparenza sui tempi, la chiarezza su cosa è incluso in una prestazione.

La prima visita dice molto

Spesso mezz’ora di ambulatorio è più informativa di dieci pagine di curriculum. Ci sono segnali che si colgono anche senza competenze mediche.

L’anamnesi. Una raccolta della storia clinica fatta bene indaga ciclo mestruale, gravidanze e loro esito, contraccezione, farmaci in corso, interventi precedenti, familiarità oncologica, abitudini e — se pertinente — la sfera sessuale. Se le domande sono tre e poi si passa direttamente al lettino, l’inquadramento parte zoppo. Nella pratica corrente la visita comprende in genere un esame obiettivo con valutazione pelvica e, a seconda del quadro, la richiesta di esami di laboratorio o di altri accertamenti.

La spiegazione degli esami. Per ogni accertamento proposto dovrebbe essere chiaro cosa si sta cercando e cosa cambierebbe nella gestione a seconda del risultato. Un esame che non modifica alcuna decisione è spesso un esame rinviabile; vale anche il contrario, perché la prudenza eccessiva che rimanda approfondimenti utili è un problema speculare.

Le alternative. Quando esistono più strade — attesa vigile, terapia medica, procedura ambulatoriale, chirurgia — è ragionevole aspettarsi che vengano nominate tutte, con vantaggi e limiti di ciascuna. Il consenso informato non è un modulo da firmare, è una conversazione.

Il linguaggio. Non giudicante, comprensibile, attento al disagio fisico durante l’esame. Una parte delle donne tende a rimandare i controlli anche per esperienze precedenti vissute male: è un aspetto che chi lavora bene tiene presente.

Il piano. Al termine dovrebbe essere chiaro cosa fare, entro quando e perché, oltre a quali sintomi impongono di ricontattare lo studio senza attendere il controllo programmato. Tre righe scritte a mano valgono più di dieci minuti di spiegazioni verbali che si dimenticano in ascensore.

In sintesi: un buon inquadramento si riconosce da quanto tempo si dedica alle domande e da quanto è ricostruibile, a casa, ciò che è stato deciso.

Diagnostica in sede e rete di collaborazioni

Sulla strumentazione circola un equivoco. L’ecografo di ultima generazione aiuta, ma l’immagine la interpreta una persona: fra un apparecchio eccellente in mani inesperte e uno buono in mani esperte, il secondo scenario tende a essere preferibile. Detto questo, la disponibilità immediata dell’ecografia in ambulatorio incide sui tempi, perché permette di completare l’inquadramento nella stessa seduta invece di prenotare, attendere, tornare.

Procedure di secondo livello: le domande giuste

Colposcopia, colposcopia con biopsia ed esame istologico, isteroscopia ambulatoriale figurano fra le prestazioni ordinarie di ginecologia anche nell’attività privata di grandi strutture ospedaliere romane, come il Policlinico Gemelli. Non sono accertamenti eccezionali. Chi si chiede dove fare un’isteroscopia diagnostica a Roma può valutare tre elementi oltre alla semplice disponibilità:

se la procedura viene eseguita in ambulatorio o richiede la sala operatoria;

chi referta l’eventuale prelievo istologico e con quali tempi;

quanto passa fra l’indicazione clinica e l’esecuzione effettiva.

La stessa procedura, gestita in contesti diversi, può comportare settimane di differenza. È una domanda da porre in fase di prenotazione, non da scoprire dopo.

Perché la rete riduce la frammentazione

Radiologia, laboratorio analisi, endocrinologia, andrologia, genetica medica, centri di procreazione assistita. La frammentazione è il difetto più costoso di un percorso sanitario, perché scarica sulla persona assistita il compito di fare da tramite fra professionisti che non si parlano. Nell’ambito dell’infertilità alcuni studi propongono formule che concentrano in un’unica giornata gli accertamenti di base della coppia, come il percorso già citato più sopra. Un’organizzazione di questo tipo non è di per sé una garanzia di qualità clinica, ma può incidere parecchio sulla sostenibilità pratica del percorso, soprattutto per chi lavora e deve incastrare esami e permessi.

In sintesi: la domanda da fare non è quali macchinari ci sono, ma quanto tempo passa fra un passaggio e il successivo e chi tiene le fila.

Screening: un criterio oggettivo per valutare l’aggiornamento

C’è un modo semplice per capire se un professionista segue le raccomandazioni correnti: chiedergli come imposta lo screening del collo dell’utero. Le linee guida condivise per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2020 riportano un aggiornamento al 29 agosto 2024; la pagina del Ministero della Salute dedicata allo screening cervicale risulta aggiornata all’8 gennaio 2026. Una risposta aggiornata si riconosce dal fatto che distingue fra Pap test e test HPV in base all’età e non propone un unico schema valido per tutte.

Un punto ancora poco noto riguarda le donne vaccinate contro l’HPV: in programmi organizzati di screening, come quello dell’ULSS 9 Scaligera, chi ha ricevuto la vaccinazione prima dei 15 anni viene invitata al primo test a 30 anni con test HPV, e non più a 25 anni con Pap test, in ragione dell’effetto protettivo del vaccino. Sono indicazioni riferite allo screening di popolazione, non regole individuali: il percorso personale può essere modulato tenendo conto di età, stato vaccinale, esami precedenti e fattori di rischio.

Sulla periodicità dei controlli in assenza di sintomi le indicazioni variano fra programmi organizzati e pratica ambulatoriale privata, dove non è raro trovare la proposta di un controllo con cadenza almeno annuale a partire dall’età puberale. Vale la pena chiedere al proprio specialista su quali criteri basa la cadenza suggerita: una risposta argomentata è già un buon indicatore.

Costi e tempi: chiedere prima, senza imbarazzo

Le tariffe delle visite ginecologiche a Roma variano molto, e la variabilità raramente viene spiegata. Su MioDottore si trovano, nelle schede di singoli professionisti, esempi come una voce Visita ginecologica a 80 euro e una voce Prima visita ginecologica a 200 euro: sono casi puntuali, non una rilevazione di mercato. Lo stesso vale per la stima di un prezzo medio cittadino intorno ai 120 euro pubblicata per il 2025 dal sito privato Hale, che la ricava da un proprio osservatorio: un ordine di grandezza commerciale, non un tariffario ufficiale né un parametro con cui misurare la congruità di un preventivo.

Le voci che determinano il prezzo, invece, sono poche e ricorrenti: se l’ecografia è compresa o si paga a parte, se il prelievo per lo screening cervicale è incluso o compare come voce autonoma, se la refertazione istologica rientra nel preventivo, se il controllo successivo ha un costo ridotto, se la prima visita è più lunga di un controllo. Sulla durata, uno studio privato romano (Studio Vircos) dichiara per le proprie visite una media di circa 30 minuti: un riferimento utile per farsi un’idea, non uno standard cittadino. Sono tutte domande legittime da porre in segreteria al momento della prenotazione, e la qualità della risposta è già un’informazione: uno studio organizzato risponde in modo preciso.

Sui tempi vale un principio analogo. Una prima visita comoda da prenotare ma seguita da attese lunghe per il controllo risolve poco, specie quando la tempistica conta: un referto anomalo da riverificare, una ricerca di gravidanza in età avanzata, una gravidanza in corso.

Cinque domande da portare in visita

Qual è l’ipotesi principale e quali altre ipotesi sta considerando?

Quali esami servono ora e quali possono attendere, e per quale motivo?

Quali sintomi mi impongono di ricontattarvi senza aspettare il controllo?

Come funziona il follow-up: chi mi richiama, con quali tempi, su quale canale?

Se servisse un passaggio più avanzato — chirurgia, procreazione assistita, diagnostica specialistica — con chi collabora?

Nessuna di queste domande è invadente. Chi lavora in modo strutturato risponde volentieri, perché sono le stesse informazioni che tende a consegnare di propria iniziativa.

Quando ha senso cambiare

Cambiare specialista non è un atto di sfiducia, è una valutazione. Alcuni segnali ricorrono: sintomi riferiti più volte e sistematicamente minimizzati senza che venga proposto un approfondimento; terapie rinnovate per anni senza rivalutazione né obiettivi verificabili; assenza di un piano di controlli; difficoltà persistente a ottenere una risposta fra una visita e l’altra; opacità su costi, referti o alternative terapeutiche. Anche uscire ogni volta con la sensazione di non aver capito è un dato che merita peso.

Discorso a parte per il secondo parere, che può risultare particolarmente utile davanti a una proposta chirurgica, a un referto di difficile interpretazione o a un percorso fermo da tempo. Per essere efficace va preparato: referti in ordine cronologico, immagini ecografiche o radiologiche su supporto digitale, elenco delle terapie svolte con dosaggi e durata, descrizione sintetica dell’andamento dei sintomi. Un secondo parere costruito su ricordi vaghi produce, di solito, un altro parere vago.

Un criterio finale

La scelta regge quando tre elementi si allineano: la competenza è pertinente al problema, lo stile comunicativo permette di fare domande senza sentirsi in difetto, la logistica rende sostenibile tornare. Se uno dei tre manca, a interrompersi non è tanto il rapporto formale quanto la continuità dei controlli — e in ginecologia è proprio la continuità a produrre gran parte del valore nel tempo.

Un suggerimento operativo per chi riparte da zero: trattare il primo appuntamento come una visita di inquadramento. Portare tutta la documentazione disponibile, esporre la storia clinica per intero, osservare come vengono poste le domande e come vengono spiegate le opzioni. Al termine si avranno elementi sufficienti per decidere, e saranno elementi propri, non i punteggi di un portale.