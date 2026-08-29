Da venerdì 4 a domenica 6 settembre 2026, il comune di Pozzolo Formigaro farà un vero e proprio salto indietro nel tempo ospitando una suggestiva rievocazione storica di epoca napoleonica. L’evento, organizzato dalla “Italiana Napoleonica Società – 27ème Division Militaire Associazione di Promozione Sociale” (INS – 27^ D.M. A.P.S.), animerà le vie del paese con un ricco programma di parate, addestramenti, allestimenti di campi militari e spettacolari battaglie.

L’apertura della manifestazione

Il fine settimana all’insegna della storia prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 4 settembre. A partire dalle ore 15:00 inizieranno i lavori per l’allestimento del bivacco, mentre alle ore 17:00 è prevista l’inaugurazione ufficiale dell’esposizione allestita presso il Palazzo comunale.

Il clou del sabato tra addestramenti e l’assalto al castello

La giornata di sabato 5 settembre sarà il cuore pulsante dell’evento, con un calendario denso di appuntamenti per rievocatori e visitatori:

Ore 09:00: Assemblea generale e appello.

Assemblea generale e appello. Ore 09:30: Addestramento per le vie del centro cittadino, con ronde e pattuglie.

Addestramento per le vie del centro cittadino, con ronde e pattuglie. Ore 11:00: Parata lungo le vie del centro.

Parata lungo le vie del centro. Ore 15:30: Visite aperte al campo.

Visite aperte al campo. Ore 17:00: Assemblea generale in preparazione della battaglia.

Assemblea generale in preparazione della battaglia. Ore 17:30: Inizio dell’attesa battaglia con l’assalto al castello.

Inizio dell’attesa battaglia con l’assalto al castello. Ore 18:30: Fine degli scontri.

Fine degli scontri. Ore 21:30: Libera uscita per i partecipanti.

La domenica di scontri e la conclusione

La kermesse si concluderà nella mattinata di domenica 6 settembre con gli ultimi emozionanti appuntamenti in programma:

Ore 09:30: Inizio della battaglia nel centro.

Inizio della battaglia nel centro. Ore 10:30: Fine della battaglia.

Fine della battaglia. Ore 11:00: Solenne cerimonia in onore ai caduti.

Solenne cerimonia in onore ai caduti. Ore 13:00: Pranzo e fine ufficiale della manifestazione.

Per chi desiderasse ottenere maggiori informazioni sull’evento, è possibile contattare gli organizzatori scrivendo all’indirizzo e-mail ggallina.marengo@gmail.com oppure telefonando al numero 348 9026340.

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