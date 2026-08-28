Giornata di grande mobilitazione, quella di oggi, venerdì 28 agosto, per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona. A causa del forte vento che ha sferzato il vicino territorio alessandrino e la bassa Valle Scrivia, i pompieri sono stati chiamati a intervenire a più riprese per la messa in sicurezza di rami e piante pericolanti.

I danni del vento e gli interventi principali

Le violente raffiche hanno richiesto l’impegno costante delle squadre di soccorso tortonesi, concentrate soprattutto nell’area della bassa Valle Scrivia e nei comuni limitrofi.

Tra gli interventi di maggiore criticità affrontati dai Vigili del Fuoco nel corso della giornata, si segnalano in particolare:

La caduta di un albero che si è abbattuto direttamente sui fili della rete elettrica Enel, causando conseguenti problemi.

La rimozione di un’altra pianta precipitata sulla sede stradale nel territorio di Molino dei Torti.

Svariate operazioni di messa in sicurezza per ramaglie e fusti instabili in diversi punti dei comuni della zona.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!