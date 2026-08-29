Domenica 20 settembre 2026, alle ore 21:00, il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure ospiterà un suggestivo appuntamento culturale. Andrà infatti in scena “Il viaggio di Francesco”, uno spettacolo teatrale che esplora l’uomo dietro la figura del Santo, mettendone in luce il cammino interiore, i dubbi e la ricerca di un significato autentico dell’esistenza. L’evento si inserisce all’interno delle celebrazioni dedicate all’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi.

Un racconto umano e spirituale

La rappresentazione teatrale trae ispirazione da tre diverse fonti letterarie e storiche: il romanzo La sapienza di un povero di Éloi Leclerc, un racconto del giovane poeta Gabriele Galloni e le Fonti Francescane. Il risultato è un viaggio che attraversa i momenti più significativi della vicenda francescana, focalizzandosi sul rapporto del Santo con la povertà, la fraternità e la profonda fede che ne ha guidato i passi.

L’obiettivo dell’opera è quello di parlare al pubblico contemporaneo, mostrando come una figura vissuta otto secoli fa continui a interrogare la coscienza individuale. È l’occasione per incontrare un uomo che ha scelto di spogliarsi di ogni certezza materiale per cercare una nuova possibilità di vivere nella totale semplicità.

La regia e il cast sul palcoscenico

Lo spettacolo, che si avvale della consulenza di Frate Simone Castaldi, vede la drammaturgia e la regia a cura di Pino Quartullo. La rilettura teatrale intreccerà la dimensione scenica con le parole e la spiritualità, grazie all’interpretazione di un ricco cast.

Sul palcoscenico si alterneranno i seguenti attori:

Giulio Tropea (nel ruolo di San Francesco).

Roberto Fazioli (Frate Tancredi, Messo di Satana e Gesù).

Massimiliano Viola Grosso (Frate Leone).

Gaetano Marsico (Frate Masseo).

Simone Sabia (Frate Rufino).

Giorgio Melone (Frate Ginepro e il Giovane Prete).

Rachele Sarti (Santa Chiara e Sorella Morte).

L’evento è una produzione Maximo Event, in collaborazione con SB Management e l’Associazione Culturale La Città degli Artisti. Riconosciuto come progetto speciale del Ministero della Cultura per il 2024, vanta il patrocinio del Comitato Nazionale San Francesco 1226–2026 ed è sostenuto anche da Fondazione Passadore 1888, ACOS e Novi Cioccolato.

Informazioni sui biglietti e prenotazioni

Per assistere alla rappresentazione, l’organizzazione ha reso note le modalità per l’acquisto dei biglietti (che prevedono anche riduzioni per gli under 18 e gli over 65). I titoli di ingresso possono essere acquistati in due modi:

Online: sul portale www.vivaticket.it a partire da martedì 25 agosto.

sul portale www.vivaticket.it a partire da martedì 25 agosto. In biglietteria: presso il Teatro Marenco a partire da martedì 1° settembre, aperta tutti i martedì e i venerdì con orario dalle 17:00 alle 19:00.

Per richiedere ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail biglietteria.teatromarenco@gmail.com, consultare il sito www.teatromarenco.com oppure contattare il numero 347 73 60 627 (attivo esclusivamente negli orari di apertura della biglietteria).