Venerdì 7 e sabato 8 agosto il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” (MAR) di Ventimiglia aprirà le sue porte in via straordinaria nelle ore serali. L’iniziativa si inserisce nella cornice dell’evento “Notte di Mediestate e delle Perseidi”, organizzato dall’Ente Agosto Medievale, e offrirà a cittadini e turisti l’occasione unica di esplorare la Sezione Archeologica della struttura sotto una luce del tutto nuova.

Un viaggio emozionale nella storia

Per l’intero fine settimana, dalle ore 21:00 alle ore 23:00, il MAR proporrà visite guidate speciali. L’obiettivo di queste due aperture straordinarie è quello di coinvolgere direttamente i visitatori in un vero e proprio “viaggio emozionale” all’interno delle storiche sale espositive, rendendo la scoperta dei reperti e delle testimonianze del passato ancora più suggestiva.

Orari e contatti

Oltre alle due serate speciali del 7 e 8 agosto (con orario 21:00 – 23:00), il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, situato in via Verdi 41 a Ventimiglia, osserva regolarmente i seguenti orari di apertura al pubblico:

Dal martedì al sabato: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00. Prima e terza domenica del mese: dalle 10:00 alle 12:30.

dalle 10:00 alle 12:30. Lunedì: giorno di chiusura.

Per richiedere ulteriori informazioni sulle visite è possibile contattare la struttura telefonando al numero 0184/351181, scrivendo all’indirizzo email museoventimiglia@gmail.com oppure visitando il sito web istituzionale www.marventimiglia.it.