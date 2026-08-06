Sono Alba, i Bailenga, Mosi, Soloselena e i Velvet Mountain i cinque talentuosi finalisti del Monferrato Music Contest, il concorso dedicato ai giovani cantautori della provincia di Alessandria. L’attesa finale si terrà martedì 8 settembre, a partire dalle ore 21, presso il Country Sport Village di Mirabello Monferrato (in strada Comunia 30). L’evento, ideato e diretto da Enrico Deregibus, si inserisce all’interno della cornice del Monferr’Autore Festival ed è realizzato con l’apporto di RadioGold e il patrocinio della Provincia di Alessandria.

La giuria e i premi in palio

Il vincitore della competizione musicale sarà scelto da una giuria tecnica composta da giornalisti e addetti ai lavori. Il primo classificato riceverà un premio a supporto della propria attività musicale, oltre alla preziosa possibilità di esibirsi nei mesi successivi in diversi luoghi della provincia e ad altri bonus. È inoltre previsto un premio speciale che verrà assegnato da una giuria composta da giovani.

Il Monferr’Autore Festival

Il contest si inserisce nel più ampio cartellone del Monferr’Autore Festival, una manifestazione itinerante di musica e cultura organizzata da AccademiaMonferrato. Il festival ha già preso il via a metà aprile con un fitto calendario di 18 eventi fino a metà luglio e riprenderà ufficialmente a settembre. Finora la rassegna ha ospitato grandi nomi dello spettacolo e della cultura, intrecciando canzone d’autore, rock, folk, teatro e letteratura, tra cui:

Ron, Mauro Pagani e Davide Van De Sfroos.

Cisco, Edda, Elena Ledda, Lamante e Dente.

Violante Placido, Banda Osiris e Tre Martelli.

Bruno Gambarotta, Paolo Migone, Riccardo Rossi e Gianni Coscia.

Le parole del direttore artistico

A sottolineare l’importanza dell’evento per il territorio è lo stesso ideatore e direttore artistico, Enrico Deregibus: “la finale del contest è un tassello fondamentale nel Monferr’Autore Festival. L’obiettivo del nostro percorso è quello di affiancare grandi nomi della cultura nazionale con le nuove realtà locali, valorizzando le eccellenze del Monferrato”.

“Portare in finale cinque progetti così diversi tra loro al Country Sport Village – prosegue Deregibus – significa far crescere la scena musicale dal basso, offrendo ai giovani cantautori non solo un premio, ma la possibilità di portare le proprie canzoni ed avere una rete di opportunità e visibilità, valorizzata ulteriormente dal patrocinio della Provincia”.

L’organizzazione e i sostenitori

Monferr’Autore eredita il nome di un precedente festival svoltosi fra il 2005 e il 2007. L’AccademiaMonferrato Music&Danza, associazione che da più di 10 anni organizza corsi professionali e promuove eventi sul territorio, gestisce la macchina organizzativa. La rassegna è resa possibile dal fondamentale sostegno di numerosi comuni del territorio (Balzola, Conzano, Gamalero, Lu Cuccaro Monferrato, Occimiano, Pontestura, Rivarone, Treville e Volpedo) e da diverse realtà culturali e associative locali che contribuiscono a valorizzare le colline, le risaie e il Po.