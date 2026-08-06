Un mese di agosto ricco di appuntamenti culturali a Rocchetta Ligure, dove il Museo della Resistenza e Vita Sociale in val Borbera “G.B. Lazagna” propone mostre e incontri di approfondimento. Al centro della programmazione estiva spiccano un’esposizione temporanea dedicata all’esperienza del Living Theatre nel territorio e un importante momento di riflessione sulla memoria partigiana, il tutto ospitato negli storici spazi di Palazzo Spinola.

Il ritorno del Living Theatre a Rocchetta Ligure

Negli spazi espositivi di via Umberto I, 26, è allestita una mostra temporanea incentrata sul ritorno della celebre compagnia teatrale d’avanguardia nel comune della val Borbera. L’esposizione è curata direttamente dal Centro di Documentazione del Museo “G.B. Lazagna”, che si è avvalso di preziose fonti d’epoca e dell’allestimento a cura di Fulvio Fossati.

La mostra racconta un pezzo importante della storia culturale del territorio, offrendo ai visitatori:

Fotografie, manifesti e filmati originali dell’epoca.

Frammenti audiovisivi che testimoniano gli spettacoli, le attività e le esclusive esperienze artistiche della compagnia.

Un approfondimento specifico sugli anni di permanenza del gruppo a Rocchetta Ligure, concentrandosi in particolare sul periodo dal 1999 al 2004.

La Resistenza e i libri di scuola

Parallelamente all’esposizione teatrale, la rassegna estiva del Museo dedicata alla storia si avvia alla conclusione con un ultimo, significativo incontro. L’appuntamento prenderà in esame il rapporto tra l’editoria per le scuole, la Resistenza e i partigiani.

Il focus della giornata sarà spiegare e analizzare le modalità con cui la scuola dell’obbligo ha recepito e successivamente trasmesso agli studenti l’esperienza partigiana, valutando in che modo vengano trattati la lotta di liberazione e i suoi protagonisti all’interno dei libri scolastici.

Orari e aperture per il mese di agosto

Per consentire a turisti e residenti di fruire dell’offerta culturale, le strutture museali osserveranno aperture regolari per tutto il mese di agosto:

Mostra sul Living Theatre e Museo “G.B. Lazagna”: aperti al pubblico tutti i sabati dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

aperti al pubblico tutti i sabati dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Museo diocesano tortonese d’Arte Sacra delle valli Borbera e Spinti: visitabile tutti i sabati dalle ore 15:00 alle ore 18:30.