Sabato 29 e domenica 30 la città di Bordighera si prepara a fare un suggestivo salto indietro nel tempo, fino al 1884. Nel fine settimana si terrà infatti il “Tour Claude Monet”, un affascinante viaggio culturale alla scoperta dei luoghi e delle atmosfere che incantarono il celebre pittore, segnando un momento decisivo e molto importante per la sua evoluzione artistica.

Alla scoperta della Bordighera di fine Ottocento

L’iniziativa permetterà ai partecipanti di immergersi completamente nei paesaggi e nei colori della Bordighera di fine diciannovesimo secolo, esplorando gli stessi scorci che tanto affascinarono Claude Monet durante il suo storico soggiorno. L’esperienza rappresenta un’occasione preziosa per ripercorrere le orme del maestro e comprendere l’impatto che la Riviera ligure ebbe sulla sua straordinaria produzione.

Orari, punto di ritrovo e prenotazioni

Il punto di ritrovo per l’inizio del percorso è fissato per le ore 18:00 presso Villa Mariani, situata in Via Fontana Vecchia 5.

Per partecipare al tour culturale o per richiedere ulteriori dettagli, l’organizzazione ha messo a disposizione i seguenti contatti:

Prenotazioni dirette: è possibile telefonare al numero +39 347 2364922.

è possibile telefonare al numero +39 347 2364922. Informazioni generali: ci si può rivolgere all’Ufficio Informazioni Turistiche (I.A.T.) del Comune di Bordighera, situato in Via V. Emanuele 172. L’ufficio è contattabile al numero 0184 26 28 82, tramite e-mail all’indirizzo iat@bordighera.it o consultando la pagina turistica ufficiale visitbordighera.it.