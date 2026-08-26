Da oggi, mercoledì 26 agosto, in provincia di Alessandria e in tutto il Piemonte scatta una misura straordinaria per azzerare gli arretrati nella distribuzione dei pannoloni e degli ausili per l’incontinenza. La Regione Piemonte, in stretta collaborazione con Federfarma Piemonte, ha infatti attivato un canale di distribuzione diretto e temporaneo attraverso la rete delle farmacie locali, con lo scopo di garantire una risposta rapida e concreta ai cittadini in attesa.

Come funziona il ritiro

Il nuovo sistema mira a semplificare l’iter per gli utenti, evitando viaggi a vuoto e ulteriori disagi. L’organizzazione ha stabilito alcune semplici regole per la consegna:

Gli utenti interessati saranno contattati in modo diretto dalla farmacia presso la quale è stato effettuato l’ordine.

Sarà la farmacia stessa a fornire telefonicamente tutte le indicazioni e le tempistiche necessarie per il ritiro.

Si raccomanda ai cittadini di non presentarsi in farmacia prima di essere stati espressamente contattati.

Prodotti equivalenti per azzerare le attese

Al momento del ritiro, al cittadino verrà consegnato il dispositivo originariamente ordinato. Qualora quest’ultimo non fosse immediatamente disponibile a magazzino, per evitare di prolungare l’attesa, verrà fornito un prodotto uguale o equivalente per caratteristiche e funzione. Questa flessibilità è stata pensata proprio per assicurare a tutti la continuità della fornitura nel più breve tempo possibile.

Un doppio obiettivo sotto costante monitoraggio

Questa modalità di distribuzione straordinaria non sostituisce del tutto, ma affiancherà temporaneamente il sistema ordinario, e resterà in vigore per il periodo necessario a riportare il servizio alla piena e totale regolarità.

La misura messa in campo ha un duplice obiettivo: fornire una soluzione immediata alle persone che stanno ancora subendo i disagi dei ritardi e, al contempo, smaltire definitivamente la mole di ordini accumulati. La Regione Piemonte ha assicurato che continuerà a monitorare quotidianamente l’andamento delle consegne e il recupero dell’arretrato, pronta a intervenire con ulteriori azioni organizzative qualora i risultati lo ritenessero necessario.

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