La splendida cornice di piazza Medievale a Castelnuovo Scrivia si prepara a ospitare una serata speciale in cui la grande musica italiana incontrerà l’impegno concreto per la ricerca medica. Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 21:00, andrà in scena la 27ª edizione della “Giornata Franca Cassola Pasquali”, che quest’anno vanterà una testimonial e protagonista d’eccezione: Anna Tatangelo.

Il concerto e il sostegno alla ricerca

L’amata cantante italiana, attualmente in tournée con la sua band per il “Tatangeles Summer Tour”, ha scelto proprio la piazza alessandrina per esibirsi e portare sul palco i successi che hanno costellato la sua brillante carriera (dalla vittoria a Sanremo Giovani a 15 anni con Doppiamente Fragili, passando per la celebre Ragazza di periferia).

La sua presenza non si limiterà allo spettacolo musicale, ma rappresenterà una vera e propria scelta di campo: Anna Tatangelo sosterrà infatti la preziosa raccolta fondi portata avanti dai volontari dell’associazione Franca Cassola Pasquali. L’obiettivo della serata, a ingresso con offerta libera e condotta dalla presentatrice Alessandra Dellacà, è sostenere il lavoro e l’impegno dell’équipe di Senologia dell’ospedale di Tortona, eccellenza del territorio diretta dal chirurgo Francesco Millo.

La Breast Unit e l’importanza della prevenzione

Nel corso dell’evento verranno illustrati al pubblico gli importanti traguardi raggiunti dalla Breast Unit provinciale Asl Al, ormai riconosciuta come uno dei primi quattro centri di riferimento a livello nazionale. Verranno inoltre affrontate le nuove sfide a supporto della prevenzione, della diagnosi precoce, della cura e della ricerca sul tumore alla mammella.

Proprio sul delicato e fondamentale tema della prevenzione ha voluto porre l’accento il dottor Francesco Millo, ricordando che, sebbene la malattia colpisca ancora di frequente, oggi la percentuale di guarigione e sopravvivenza a 5 anni si attesta intorno al 92%. “La diagnosi precoce e la prevenzione continuano a essere le nostre armi più potenti per salvare vite a un numero sempre maggiore di donne”, ha sottolineato il medico. Tra i progetti futuri c’è anche il coinvolgimento delle nuove generazioni, con i professionisti della Senologia di Tortona pronti a entrare nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi.

L’associazione e le parole di Helenio Pasquali

L’associazione, oggi animata da un centinaio di instancabili volontari tra cui molti giovani, è nata per onorare il testamento morale della signora Franca. Pur non essendo riuscita a sconfiggere la malattia, Franca ha voluto trasformare il proprio dolore in speranza per il futuro, affinché altre donne potessero avere una concreta possibilità di guarigione.

Helenio Pasquali, presidente dell’associazione, ha espresso grande soddisfazione per l’evento alle porte: “I volontari della Franca Cassola Pasquali sono pronti ad accogliere, insieme a tutti coloro che collaborano alla realizzazione di questo grande evento, un’artista dalla profonda sensibilità come Anna Tatangelo”. Una cantante, aggiunge Pasquali, pronta a regalare professionalità, vitalità e “una straordinaria testimonianza di vicinanza umana”. Il presidente ha poi concluso confessando: “Era da tempo che coltivavo il sogno di avere questa meravigliosa cantante a Castelnuovo Scrivia e mi riempie di gioia sapere che per lei la nostra piazza è una sorta di debutto in Piemonte, dopo l’esibizione all’Hiroshima Mon Amour di Torino nel 2019”.

La manifestazione vedrà inoltre la consueta e gradita partecipazione delle atlete del BCC Derthona Basket, eccellenza sportiva nazionale e orgogliose portavoce dei valori dell’associazione (di cui indossano il logo sulle divise). Non mancherà, infine, un momento di raccoglimento per ricordare la figura di Enrico Noto, storico responsabile tecnico di Radio Italia scomparso lo scorso dicembre, da sempre prezioso alleato della causa solidale castelnovese.