Un’avventura suggestiva per salutare il nuovo giorno immersi nella natura dell’entroterra ligure. Il prossimo 26 agosto è in programma un’escursione guidata, definita impegnativa, che condurrà i partecipanti ad ammirare l’alba direttamente dalla vetta del Pizzo d’Evigno. L’evento vede la sinergia dei Comuni di Diano Arentino, Cervo e Villa Faraldi all’interno della rete “Borghi di Ponente”.

I dettagli tecnici del percorso

L’itinerario è pensato per gli amanti del trekking e richiede una certa preparazione, viste le caratteristiche e le pendenze del tracciato. Il percorso si svilupperà secondo i seguenti parametri tecnici forniti dall’organizzazione:

Distanza totale: 8 chilometri.

8 chilometri. Dislivello: 600 metri in salita.

600 metri in salita. Durata prevista: circa 4 ore di cammino.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione territoriale, che comprende il supporto di realtà come “I Sentieri di Pietra” e “La Via dei Gumbi”.

Informazioni utili e prenotazioni

Per poter vivere l’esperienza e raggiungere la cima del Pizzo d’Evigno in tempo per godersi lo spettacolo del sorgere del sole, la partenza avverrà in piena notte.

Di seguito i dettagli logistici:

Orario e luogo di ritrovo: l’appuntamento per tutti gli escursionisti è fissato per le ore 4:00 del mattino nella località di Evigno.

l’appuntamento per tutti gli escursionisti è fissato per le ore 4:00 del mattino nella località di Evigno. Contatti per iscrizioni: per ricevere ulteriori informazioni e per effettuare la prenotazione è necessario rivolgersi direttamente alla Guida Ambientale Escursionistica (GAE) Davide Fornaro, contattando il numero di telefono +39 340 2440972.