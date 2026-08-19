Un’avventura suggestiva per salutare il nuovo giorno immersi nella natura dell’entroterra ligure. Il prossimo 26 agosto è in programma un’escursione guidata, definita impegnativa, che condurrà i partecipanti ad ammirare l’alba direttamente dalla vetta del Pizzo d’Evigno. L’evento vede la sinergia dei Comuni di Diano Arentino, Cervo e Villa Faraldi all’interno della rete “Borghi di Ponente”.
I dettagli tecnici del percorso
L’itinerario è pensato per gli amanti del trekking e richiede una certa preparazione, viste le caratteristiche e le pendenze del tracciato. Il percorso si svilupperà secondo i seguenti parametri tecnici forniti dall’organizzazione:
- Distanza totale: 8 chilometri.
- Dislivello: 600 metri in salita.
- Durata prevista: circa 4 ore di cammino.
L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione territoriale, che comprende il supporto di realtà come “I Sentieri di Pietra” e “La Via dei Gumbi”.
Informazioni utili e prenotazioni
Per poter vivere l’esperienza e raggiungere la cima del Pizzo d’Evigno in tempo per godersi lo spettacolo del sorgere del sole, la partenza avverrà in piena notte.
Di seguito i dettagli logistici:
- Orario e luogo di ritrovo: l’appuntamento per tutti gli escursionisti è fissato per le ore 4:00 del mattino nella località di Evigno.
- Contatti per iscrizioni: per ricevere ulteriori informazioni e per effettuare la prenotazione è necessario rivolgersi direttamente alla Guida Ambientale Escursionistica (GAE) Davide Fornaro, contattando il numero di telefono +39 340 2440972.