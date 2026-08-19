Il calendario degli eventi estivi di Bordighera si arricchisce di nuovi appuntamenti per l’imminente fine settimana. Tra venerdì 21 e domenica 23 agosto, la città ospiterà iniziative che spaziano dall’inclusione sociale alla passione “nerd”, con un ospite speciale, fino ad arrivare ad affascinanti percorsi storico-artistici per rivivere i luoghi che ispirarono il celebre pittore Claude Monet.

Inclusione e passione nerd: la lotta al bullismo

Venerdì 21 agosto andrà in scena l’evento “La casa dei Nakama all’arrembaggio per dire NO al bullismo”. L’iniziativa, incentrata su valori fondamentali quali il rispetto, l’inclusione, la crescita personale e la passione per il mondo nerd, vedrà la partecipazione dello “special guest” Renato Novara.

Per permettere la massima partecipazione da parte del pubblico, l’organizzazione ha previsto un doppio appuntamento nel corso della stessa giornata:

Primo incontro: alle ore 10:00 presso i Giardini Lowe.

alle ore 10:00 presso i Giardini Lowe. Secondo incontro: alle ore 18:00 presso il Mondadori Bookstore di Bordighera.

Un viaggio nell’arte con il Tour Claude Monet

Il fine settimana proseguirà poi all’insegna della cultura con il “Tour Claude Monet”, in programma per sabato 22 e domenica 23 agosto. Si tratterà di un vero e proprio viaggio immersivo nella Bordighera del 1884. L’obiettivo è ripercorrere un periodo storico che affascinò profondamente Claude Monet, rappresentando un momento molto importante e decisivo per la sua evoluzione artistica.

Di seguito i dettagli logistici per prendere parte al percorso guidato:

Orario e luogo di ritrovo: i partecipanti dovranno recarsi alle ore 18:00 presso Villa Mariani, situata in Via Fontana Vecchia 5.

i partecipanti dovranno recarsi alle ore 18:00 presso Villa Mariani, situata in Via Fontana Vecchia 5. Contatti e prenotazioni: per ricevere ulteriori informazioni e per riservare il proprio posto all’evento, è necessario telefonare al numero +39 347 2364922.