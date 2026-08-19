Venerdì 21 agosto torna l’atteso appuntamento con la natura e la convivialità a Caldirola. A partire dalle ore 18:30, andrà in scena l’evento “Tramonto sul Gropà con aperitivo”, un’iniziativa suggestiva organizzata dalla Pro Loco locale in collaborazione con “La Gioia Pizza & Bistrot” per offrire un’esperienza indimenticabile ad alta quota.

Il programma della serata

L’evento, promosso con lo slogan “cose che puoi fare solo a Caldirola”, promette di regalare emozioni uniche unendo la bellezza del paesaggio appenninico ai piaceri della buona tavola. I partecipanti avranno infatti l’opportunità di raggiungere comodamente le alture per godersi lo spettacolo del sole che cala dietro i rilievi montuosi.

La formula pensata dagli organizzatori prevede un pacchetto completo strutturato in diverse fasi:

Il viaggio panoramico di andata e ritorno a bordo della seggiovia.

Un gustoso aperitivo servito al tramonto direttamente sul crinale del monte Gropà.

La conclusione della serata in compagnia, gustando pizza e bibita presso i locali de “La Gioia Pizza & Bistrot”.

Termine per le prenotazioni

Per ragioni organizzative e logistico-ricettive, al fine di potersi garantire un posto a questa speciale serata in alta quota, la Pro Loco di Caldirola ricorda a tutti gli interessati che è strettamente necessario effettuare la propria prenotazione entro e non oltre la giornata di mercoledì 19 agosto.