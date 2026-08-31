Dal 4 al 6 settembre 2026, Piazza Duomo a Tortona si trasformerà in un vivace crocevia di sapori grazie all’arrivo di “Hop Hop Street Food”. Un evento interamente dedicato al cibo di strada proveniente da ogni angolo del globo, pronto ad animare il cuore della città per tre giornate all’insegna della convivialità e delle scoperte culinarie.

Un viaggio tra i sapori internazionali

La rassegna gastronomica porterà nel centro cittadino numerosi food truck, offrendo a visitatori e curiosi l’opportunità di assaggiare specialità uniche. Sarà un vero e proprio viaggio attraverso profumi e sapori internazionali, da gustare in un’atmosfera informale e tutta da vivere, pensata per un pubblico di ogni età.

Le informazioni utili per partecipare

Per chi volesse immergersi in questa tre giorni dedicata alle eccellenze dello street food mondiale, ecco i dettagli dell’appuntamento:

Dove: Piazza Duomo, Tortona.

Piazza Duomo, Tortona. Quando: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026.

venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026. Orari: le cucine saranno aperte tutti i giorni, con orario continuato dalle ore 10:30 fino alle 24:00.

le cucine saranno aperte tutti i giorni, con orario continuato dalle ore 10:30 fino alle 24:00. Biglietti: l’ingresso all’area dell’evento è libero e gratuito.