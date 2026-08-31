Il Museo Navale di Imperia si prepara ad accogliere i giovani ricercatori per un’iniziativa speciale intitolata “Piccoli esploratori in museo – Cetacei, tartarughe e archeologia per giovani ricercatori”. Nelle giornate dell’1, 2, 3 e 4 settembre 2026, i bambini dai 6 ai 12 anni potranno partecipare a quattro giorni di avventure interamente dedicate alla scoperta del mare, dei suoi affascinanti abitanti e dei segreti dell’archeologia sottomarina.

Il programma delle attività tematiche

L’evento, promosso in sinergia con realtà del territorio come l’APS Delfini del Ponente e inserito nel contesto del 40° anniversario delle Vele d’Epoca di Imperia, offrirà ai più piccoli un ricco ventaglio di appuntamenti educativi. I giovani partecipanti saranno coinvolti nei seguenti percorsi di scoperta:

“In viaggio con le tartarughe marine”, per avvicinarsi alla vita di questi straordinari animali.

“Un tuffo nel mondo dei cetacei”, per conoscere i grandi mammiferi che popolano le nostre acque.

“Alla scoperta del mondo delle meduse”, per esplorare le caratteristiche di questi organismi.

“Archeologi e biologi per un giorno”, un’esperienza pratica tra storia sottomarina e scienze naturali.

Informazioni utili e prenotazioni

Tutti gli incontri previsti nel programma si svolgeranno presso gli spazi del Museo Navale di Imperia, nella fascia oraria pomeridiana che va dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

L’organizzazione ricorda che l’iniziativa rientra tra le attività a pagamento ed è strettamente soggetta a prenotazione obbligatoria. Le famiglie interessate a far partecipare i propri bambini possono riservare il posto attraverso due canali:

Inviando un messaggio tramite WhatsApp al numero +39 348 441 7922.

Scrivendo un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica: museiimperia@solidarietaelavoro.it.