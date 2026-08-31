Tutto è pronto per la terza edizione della “Pedalata Notturna per Ciclisti Lenti”, un appuntamento all’insegna della mobilità dolce e della convivialità che prenderà il via sabato 19 settembre 2026. L’evento, organizzato da FIAB Tortona – Sezione Malabrocca in collaborazione con ACV e patrocinato dai Comuni di Tortona, Viguzzolo e dalla Provincia di Alessandria, porterà famiglie e appassionati a percorrere insieme la pista ciclabile che unisce le due cittadine. Da lunedì 31 agosto sono ufficialmente aperte le iscrizioni online per partecipare all’iniziativa.

Lo spirito dell’evento e il nuovo percorso

La Pedalata Notturna non è una gara e non ci sono tempi da battere: si tratta di una serata da vivere insieme, con un ritmo adatto a tutti. Il principio che accompagna la manifestazione è infatti molto semplice: il ciclista più lento detta la velocità dell’intero gruppo. Ad accompagnare musicalmente la carovana lungo il tragitto sarà la web radio Radio 59 Muse Tortona di Sergio Muratore.

Per l’edizione 2026, l’organizzazione ha previsto un cambio di sede per la partenza e un programma ben scandito:

Ritrovo e partenza: l’appuntamento è fissato per le ore 19:15 (con partenza alle 19:30) ai Giardini dell’Area Matteotti, nel quartiere Oasi di Tortona, in prossimità del bar-tabacchi Central Park Victor Cafè. Da qui il gruppo imboccherà la ciclabile verso Viguzzolo affrontando un percorso pianeggiante e accessibile.

l’appuntamento è fissato per le ore 19:15 (con partenza alle 19:30) ai Giardini dell’Area Matteotti, nel quartiere Oasi di Tortona, in prossimità del bar-tabacchi Central Park Victor Cafè. Da qui il gruppo imboccherà la ciclabile verso Viguzzolo affrontando un percorso pianeggiante e accessibile. L’arrivo a Viguzzolo: i partecipanti saranno accolti sul prato della Pieve Romanica con un buffet. All’interno della Pieve si terranno poi i saluti istituzionali e un talk dedicato alla mobilità ciclistica e all’uso quotidiano della bicicletta.

i partecipanti saranno accolti sul prato della Pieve Romanica con un buffet. All’interno della Pieve si terranno poi i saluti istituzionali e un talk dedicato alla mobilità ciclistica e all’uso quotidiano della bicicletta. Il rientro a Tortona: al termine della serata, il gruppo rientrerà ai Giardini dell’Area Matteotti per il tradizionale “bicchiere della staffa”.

La Maglia Nera e l’inclusività della cargo bike

Il momento conclusivo della pedalata a Tortona vedrà la partecipazione di Serena Malabrocca, ospite d’onore della manifestazione e nipote del celebre Luigi Malabrocca, la quale consegnerà la simbolica “Maglia Nera” al partecipante che avrà saputo interpretare al meglio lo spirito dell’evento.

L’edizione di quest’anno segnerà inoltre l’esordio ufficiale della cargo bike di FIAB Tortona, un mezzo pensato per rendere l’esperienza ancora più inclusiva, permettendo anche ai bambini di partecipare. L’acquisto è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, a una campagna di crowdfunding e alla generosa donazione della Drogheria di Angelo e Maddalena.

La presentazione ufficiale a Castellania Coppi

Prima di salire in sella, la manifestazione sarà presentata ufficialmente al pubblico sabato 5 settembre alle ore 18:30 presso il Grande Airone di Castellania Coppi. Sarà una serata speciale dedicata alla figura di Luigi Malabrocca, alla Maglia Nera e alla valorizzazione del territorio.

La presentazione (gratuita e aperta a tutti) sarà seguita da un brindisi e da un rinfresco. Alle ore 20:00 la serata proseguirà con una cena dedicata alla tradizione piemontese, accompagnata dai racconti di Serena Malabrocca, dalle percussioni e dai suoni di Fabrizio Ofria, dalla fisarmonica di Roberto G. Pellegrino e dai vini di Cascina Roveta. Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione contattando il numero 351 9942236.

Come iscriversi

I posti per partecipare alla Pedalata Notturna sono limitati, motivo per cui è consigliabile registrarsi tempestivamente compilando il modulo online disponibile all’indirizzo tinyurl.com/Notturna2026.

Le quote di partecipazione, che andranno versate direttamente alla partenza, variano in base all’età (adulti, minorenni e bambini sotto i 12 anni) e sono comprensive di assicurazione, cena a buffet e bicchiere della staffa finale.

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