Questa sera, 5 agosto, alle ore 21:00, il Molo delle Tartarughe di Diano Marina farà da cornice allo spettacolo teatrale “Ama, prega, Xanax. Ho un certo mal di te”. Un appuntamento all’insegna dell’ironia e della riflessione che vedrà protagoniste sul palco la scrittrice Enrica Tesio e la cantautrice Andrea Mirò, pronte a esplorare e raccontare i piccoli e grandi disagi della vita quotidiana.

Il “mal di te” e le nevrosi contemporanee

Lo show si propone come un’indagine sui piccoli dolori quotidiani, un fastidio persistente descritto dalle autrici a metà «tra il cerchio alla testa e il giramento di palle». Non un vero e proprio dolore acuto, ma piuttosto un “certo mal di te”. Ma chi sono le persone che causano questo malessere e ci tolgono il sorriso? Il racconto spazia tra varie figure che popolano quotidianamente le nostre vite:

Figli adolescenti

Colleghi petulanti

Burocrati spietati

Fidanzati sbadati

Badanti latitanti

Pediatri giudicanti e, in generale, persone spesso troppo vicine.

Parole e musica per curare lo sconforto

Come evidenziato dalle autrici, vivere significa innanzitutto «ridere nel pianto o piangere dal ridere». Dopo il fortunato progetto “Il settimo giorno lui si riposò e io no”, Tesio e Mirò tornano sul palco con un lamento condiviso fatto di parole e musica. L’opera si struttura come un monologo sullo sconforto contemporaneo che ci perseguita e che, ironicamente, può essere curato solo in tre modi: piangendo, ridendo e sedandosi.

Lo spettacolo alterna sapientemente monologo e canzoni, confessione intima e sarcasmo, instaurando un dialogo continuo con la platea. Ne scaturisce un racconto generazionale che tocca corde profonde e universali, trasformando il disagio in una preziosa occasione di condivisione e riconoscimento reciproco.

Le protagoniste sul palco

A dare voce, musica e anima allo show saranno due artiste dal percorso consolidato, capaci di unire anime e linguaggi differenti:

Enrica Tesio: scrittrice e blogger, diventata nota al grande pubblico grazie al romanzo “La verità, vi spiego, sull’amore”, trasposto con successo anche al cinema. Autrice capace di raccontare con ironia e acume la fragilità contemporanea, Tesio ha costruito nel tempo una solida community grazie al suo sguardo disincantato sulle relazioni umane e sulla genitorialità.

scrittrice e blogger, diventata nota al grande pubblico grazie al romanzo “La verità, vi spiego, sull’amore”, trasposto con successo anche al cinema. Autrice capace di raccontare con ironia e acume la fragilità contemporanea, Tesio ha costruito nel tempo una solida community grazie al suo sguardo disincantato sulle relazioni umane e sulla genitorialità. Andrea Mirò: cantautrice, musicista e produttrice di grande talento. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti artisti della scena italiana, distinguendosi sempre per la raffinatezza compositiva e l’intensità interpretativa. Oltre all’attività discografica, si è affermata come protagonista di progetti teatrali che fondono magistralmente narrazione e musica, consolidando una cifra espressiva estremamente personale.