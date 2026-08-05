Prosegue a San Bartolomeo al Mare l’undicesima edizione del “Rovere Jazz Festival”. Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 21:30, la cornice di Piazza Rovere ospiterà il secondo appuntamento della rassegna musicale, che vedrà salire sul palco i talentuosi artisti del “Nugara Trio”.
I protagonisti della serata
Il “Nugara Trio” si è affermato nel corso degli ultimi anni come una delle realtà più attive e riconosciute all’interno della nuova scena jazz italiana. La formazione che animerà la serata di venerdì è composta da tre abili musicisti:
- Simone Locarni (pianoforte)
- Viden Spassov (contrabbasso)
- Francesco V. Parsi (batteria)
Un gruppo pluripremiato
Il talento e la caratura del trio sono testimoniati dai numerosi e prestigiosi riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale. Tra i traguardi di maggior rilievo raggiunti dal gruppo spiccano:
- Il Primo Premio al Festival dei Conservatori.
- Il Primo Premio, il Premio per la Miglior Composizione e il Premio del pubblico all’Abbazie Jazz Contest.
- Il Premio per la Miglior Composizione al Tremplin Avignon Jazz Festival.
- La recente vittoria del Jazz Club Music Contest 2025, kermesse promossa da Italia Jazz Club.