Prosegue a San Bartolomeo al Mare l’undicesima edizione del “Rovere Jazz Festival”. Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 21:30, la cornice di Piazza Rovere ospiterà il secondo appuntamento della rassegna musicale, che vedrà salire sul palco i talentuosi artisti del “Nugara Trio”.

I protagonisti della serata

Il “Nugara Trio” si è affermato nel corso degli ultimi anni come una delle realtà più attive e riconosciute all’interno della nuova scena jazz italiana. La formazione che animerà la serata di venerdì è composta da tre abili musicisti:

Simone Locarni (pianoforte)

Viden Spassov (contrabbasso)

Francesco V. Parsi (batteria)

Un gruppo pluripremiato

Il talento e la caratura del trio sono testimoniati dai numerosi e prestigiosi riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale. Tra i traguardi di maggior rilievo raggiunti dal gruppo spiccano:

Il Primo Premio al Festival dei Conservatori.

Il Primo Premio, il Premio per la Miglior Composizione e il Premio del pubblico all’Abbazie Jazz Contest.

Il Premio per la Miglior Composizione al Tremplin Avignon Jazz Festival.

La recente vittoria del Jazz Club Music Contest 2025, kermesse promossa da Italia Jazz Club.