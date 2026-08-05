Un banale controllo per il mancato pagamento del biglietto è degenerato in una violenta aggressione ai danni del conducente del mezzo. È accaduto in una serata dello scorso giugno presso la fermata della stazione ferroviaria di Serravalle Scrivia, a bordo di un pullman della linea “Arquata Scrivia – Novi Ligure”. A conclusione delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Rocchetta Ligure hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria una giovane coppia di fidanzati, ritenuta responsabile dell’episodio.

La dinamica e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato a seguito di alcune segnalazioni giunte al 112. I militari dell’Arma, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato l’autobus fermo e l’autista dolorante a causa delle percosse subite dai due giovani, scaturite proprio dalla richiesta di regolarizzare il titolo di viaggio. Per permettere al conducente di ricevere le cure necessarie, di riprendere la marcia e di riportare il veicolo al deposito, si è reso indispensabile l’intervento sul posto di un’ambulanza del 118, i cui sanitari hanno provveduto a medicare l’uomo.

Le indagini: incastrati dalle telecamere

Per risalire all’identità degli autori dell’aggressione, dileguatisi dopo i fatti, i Carabinieri hanno incrociato diversi elementi investigativi, avvalendosi in particolare di:

Testimonianze dirette delle persone presenti sul posto al momento dei fatti.

Esame accurato delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti a bordo dell’autobus.

Analisi dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona della stazione ferroviaria.

Grazie a questi riscontri, i militari hanno identificato i responsabili: si tratta di un ragazzo di vent’anni, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti a carico, e della sua fidanzata di ventiquattro anni. Entrambi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Alessandria. Le accuse di cui dovranno rispondere sono interruzione di pubblico servizio e violenza a incaricato di pubblico servizio.

Sicurezza sul lavoro: un tema sempre più attuale

Il grave episodio verificatosi a Serravalle riaccende inevitabilmente i riflettori sulla delicata questione della sicurezza dei lavoratori impiegati nel trasporto pubblico e, in generale, nel pubblico impiego. Si tratta di un’emergenza sempre più avvertita dalle organizzazioni sindacali e di categoria, che pone la tutela del personale e dei passeggeri al centro della costante attività di controllo e prevenzione garantita quotidianamente dalle forze dell’ordine sul territorio.

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