I Carabinieri e il personale della Polizia hanno notificato al titolare di un bar situato nel centro di Tortona la sospensione della licenza per venti giorni. Il provvedimento amministrativo, emesso dal Questore di Alessandria, si è reso necessario a seguito di ripetuti episodi di degrado, illeciti e gravi turbamenti dell’ordine e della quiete pubblica registrati all’interno e nei pressi dell’esercizio commerciale.

Le segnalazioni e la violenta aggressione

La decisione di chiudere temporaneamente l’attività scaturisce da una lunga serie di richieste di intervento. A partire dall’inizio dell’anno, infatti, al numero di emergenza 112 sono giunte numerose segnalazioni da parte dei cittadini, esasperati dalla situazione di costante degrado attorno al locale.

L’evento che ha fatto precipitare la situazione si è verificato lo scorso mese di aprile, quando all’esterno del bar si è consumata una grave aggressione. Dalla denuncia presentata dalla vittima, i Carabinieri hanno avviato un’indagine che ha permesso di ricostruire i contorni inquietanti della vicenda.

Le indagini: estorsione e spaccio

Il lavoro degli inquirenti ha portato alla luce reati gravi. I militari hanno infatti accertato:

Un episodio di lesioni personali.

Una tentata estorsione.

Dinamiche illecite strettamente legate allo spaccio di droga.

Durante l’aggressione di aprile, la vittima era stata colpita al volto da un individuo. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’aggressore era stato inviato sul posto da un conoscente con il preciso compito di intimidire il malcapitato e pretendere la consegna di una somma di denaro.

L’identificazione dei responsabili e la chiusura

Per risalire all’identità dei colpevoli si è rivelata fondamentale l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona. Incrociando le immagini con le procedure di riconoscimento fotografico, i Carabinieri sono riusciti a identificare e denunciare i due responsabili dell’agguato.

I gravi esiti di questi accertamenti, uniti ai ripetuti controlli svolti sul territorio dalle pattuglie dell’Arma, hanno fornito alle autorità gli elementi essenziali per l’adozione del provvedimento di chiusura. Una misura drastica ma necessaria, disposta per tutelare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e ripristinare la legalità nel centro tortonese.

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