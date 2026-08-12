Domani sera, giovedì 13 agosto alle ore 21.30, la suggestiva cornice di Villa Scarsella a Diano Marina ospiterà il quinto imperdibile appuntamento del 15° EMD Festival. Protagonista della serata sarà la tribute band “The One”, al suo atteso debutto assoluto in Liguria, pronta a portare in scena un emozionante spettacolo interamente dedicato ai più grandi successi e all’incredibile carriera di Sir Elton John.

La band e il legame con la leggenda della musica

Il gruppo musicale The One si è formato solamente due anni fa in Veneto, coronando il sogno che il leader di origini siciliane Maurizio Corrente inseguiva fin dal 1992, proprio l’anno di uscita del celebre album e dell’omonimo singolo “The One”.

La band si è subito fatta notare per la sbalorditiva somiglianza timbrica del suo frontman con il celebre cantautore britannico. Questa dote innata conferisce una spinta notevole all’intero spettacolo e si sposa alla perfezione con l’esperienza dei musicisti che lo accompagnano. Non a caso, nel mese di maggio 2025, Corrente ha riscosso un grande successo partecipando in veste di impersonator di Elton John alla trasmissione televisiva “Like a Star”, condotta da Amadeus.

Dopo la tappa dianese, il tour della band proseguirà nei giorni successivi in Toscana e in Lombardia, toccando le città di Cecina e Castiglione delle Stiviere.

Lo spettacolo e la scaletta musicale

Ogni singolo brano proposto all’interno del “The Elton John Tribute Show” è il risultato di un lavoro minuzioso, con arrangiamenti curati nel minimo dettaglio che traggono ispirazione sia dalle versioni registrate in studio, sia dall’energia travolgente che caratterizza da sempre le esibizioni dal vivo del baronetto inglese.

Il pubblico presente potrà viaggiare nel tempo attraverso una scaletta variegata, che mescolerà:

Le intramontabili e intime ballate d’autore come “Your Song”, l’apprezzatissima “Rocket Man” e l’intensa “Tiny Dancer”.

Le hit pop-rock più spensierate ed energiche degli anni Settanta, tra cui “I’m Still Standing” e il travolgente “Crocodile Rock”.

Ad affiancare Maurizio “Maury” Corrente (al piano e voce solista) ci sarà una squadra di musicisti composta da:

Andrea Clement (chitarra elettrica e acustica).

Diego Stacchiotti (batteria).

Livio Delfini (piano e tastiere).

Massimo “Max” Barbato (basso elettrico).

Annachiara Dodini e Federica Borin (cori).

I prossimi eventi in cartellone e le prevendite

Dopo l’omaggio a Elton John, che fa seguito alla memorabile serata della scorsa settimana con l’attore Gianmarco Tognazzi, l’EMD Festival ha già in programma i suoi prossimi eventi:

Lunedì 17 agosto: Andrà in scena “Una Notte a Hollywood (La musica dei sogni)”, una serata dedicata alle grandi colonne sonore cinematografiche eseguite dall’Ensemble Le Muse, dirette da Andrea Albertini, con la partecipazione dei vocalist Angelica Depaoli e Max Di Lullo.

Andrà in scena “Una Notte a Hollywood (La musica dei sogni)”, una serata dedicata alle grandi colonne sonore cinematografiche eseguite dall’Ensemble Le Muse, dirette da Andrea Albertini, con la partecipazione dei vocalist Angelica Depaoli e Max Di Lullo. Mercoledì 26 agosto: Spazio alla musica jazz con “Tre Come Noi”, un raffinato appuntamento presentato da Roberta Moschella che vedrà sul palco Dado Moroni (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Hamid Drake (batteria).

La rassegna è curata dall’associazione Ritorno all’Opera con la stretta collaborazione del gruppo Amici della Musica del Golfo Dianese. L’evento si avvale inoltre della partecipazione e del sostegno del Comune di Diano Marina, uniti al patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Per lo spettacolo di giovedì 13 agosto, il botteghino situato presso Villa Scarsella sarà regolarmente aperto a partire dalle ore 18.30. I biglietti in prevendita per tutte le serate sono disponibili online sul portale Ticket.it, oppure fisicamente presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina (aperto dal giovedì al sabato, nella fascia oraria 9.30-12.30, ma chiuso nel giorno di Ferragosto) e presso l’agenzia Gianna Viaggi a San Bartolomeo al Mare.