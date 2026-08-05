Un cinquantenne è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Tortona con l’accusa di rapina impropria all’interno di un grande centro commerciale della città. Decisivo per l’esito della vicenda è stato il tempestivo intervento del personale di vigilanza, che ha bloccato il malvivente in fuga dopo un’aggressione ai danni di un dipendente, consegnandolo di fatto alle pattuglie dell’Arma giunte sul posto.

La dinamica: dal furto all’aggressione

Tutto ha avuto inizio quando l’uomo ha prelevato della merce dagli scaffali del supermercato, occultandola all’interno del proprio zaino nel tentativo di oltrepassare la barriera delle casse senza saldare il conto. Il cassiere in servizio, avendo notato la manovra illecita, ha cercato di fermarlo. Vistosi scoperto, il malvivente ha reagito con violenza: ha strattonato il lavoratore e gli ha sferrato un pugno al volto per garantirsi una via di fuga.

Il blocco della vigilanza e l’arrivo dei Carabinieri

La scena, tuttavia, non è sfuggita al personale addetto alla sicurezza del centro commerciale. Le guardie giurate sono intervenute immediatamente, riuscendo a fermare e bloccare in sicurezza il rapinatore fino all’arrivo dei soccorsi. La tempestiva chiamata al 112 ha permesso a una Gazzella dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di giungere rapidamente sul luogo, prendendo in custodia il 50enne.