Un nuovo passo nel percorso verso la piena accessibilità delle spiagge di Diano Marina è stato compiuto martedì 4 agosto. Con l’inaugurazione di una moderna carrozzina da mare dedicata alle persone con disabilità motorie, il progetto “Tutti al Mare – Per un mare senza barriere” promosso dalla Polisportiva Dianese Sea Sport ASD rende il litorale dianese sempre più inclusivo. L’iniziativa nasce dalla ferma convinzione che lo sport e il mare debbano essere un diritto universale, accessibile a chiunque senza distinzioni.

Le caratteristiche dell’ausilio e la rete di partner

La nuova sedia anfibia è stata progettata specificamente per muoversi agevolmente sulla battigia e per garantire il galleggiamento assistito. Questo ausilio permetterà a chi ha difficoltà di deambulazione di raggiungere la riva e di immergersi in acqua in totale sicurezza. L’acquisto della carrozzina è stato possibile anche grazie a un accordo siglato in primavera con il SIB-Confcommercio, che permetterà di mettere lo strumento a disposizione dei vari stabilimenti balneari della zona, ampliando così l’offerta di servizi dedicati all’accessibilità su tutto il litorale.

Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato diverse autorità e rappresentanti del settore, tra cui:

Sabrina Messico, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Diano Marina.

Monica Muratorio, Presidente del SIB (Sindacato Italiano Balneari) di Confcommercio.

I rappresentanti di realtà partner come Imperia Ballet School ASD, Diana Cooperativa Sociale Onlus e Polisportiva Viva Sport Imperia ASD.

La giornata di solidarietà del 16 agosto

Il percorso di solidarietà non si ferma con l’inaugurazione. La giornata di domenica 16 agosto sarà infatti interamente dedicata al sostegno del progetto. Tutti i proventi derivanti dai noleggi e dall’utilizzo delle attrezzature gestite dalla Polisportiva saranno devoluti per finanziare ulteriormente l’acquisto della carrozzina e le attività legate all’inclusione. Un’occasione per cittadini e turisti di vivere il mare contribuendo attivamente a una causa che rende Diano Marina una “tessera” sempre più luminosa nel mosaico dello sport per tutti.

Le dichiarazioni delle istituzioni e della Polisportiva

L’Assessore Sabrina Messico ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando il profondo valore sociale della collaborazione tra istituzioni e associazionismo: “Questa inaugurazione non è solo la presentazione di un nuovo strumento tecnico, ma un segnale forte di civiltà e di attenzione verso la nostra comunità. Come Amministrazione, sosteniamo con orgoglio progetti come ‘Tutti al Mare’, che traducono il concetto di inclusione in azioni concrete. Abbattere le barriere architettoniche significa restituire dignità e gioia a molte persone, rendendo Diano Marina una città sempre più accogliente e attenta ai bisogni di tutti, residenti e turisti”. L’Assessore ha poi concluso: “Un ringraziamento speciale va alla Polisportiva Dianese Sea Sport per la costante dedizione e per aver saputo creare una rete virtuosa con le altre realtà del territorio”.

Dalla Polisportiva ribadiscono come l’inclusione sia uno dei valori fondanti dell’associazione: “Lo sport ha la capacità di unire e superare le differenze. Con questa attrezzatura vogliamo offrire un’opportunità reale a chi spesso incontra ostacoli insormontabili”. I promotori chiudono con un messaggio chiaro: “Il mare è un patrimonio di tutti e nessuno deve sentirsi escluso”.