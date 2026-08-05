Nelle serate e nelle ore notturne tra il 1° e il 3 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Tortona al comando del maggiore Gianluca Bellotti hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per incrementare la sicurezza nelle aree urbane ed extraurbane del comune. L’operazione, scattata anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini pubblicate dal nostro giornale per fenomeni di degrado e spaccio, ha visto l’impiego di oltre venti pattuglie e trenta militari appartenenti alla Stazione, alla Sezione Radiomobile e al Nucleo Operativo. Il bilancio dell’intervento include un arresto per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, quattro segnalazioni per droga e il controllo di centinaia di persone e veicoli.

Le aree setacciate e il presidio del territorio

L’attività preventiva dell’Arma si è sviluppata capillarmente, puntando a garantire la piena fruibilità degli spazi urbani alla cittadinanza. I Carabinieri hanno organizzato ispezioni a piedi e posti di controllo fissi, concentrandosi in particolare su:

Il centro storico, con verifiche in via Emilia, piazza Duomo, piazza Lugano e via Emilia Ovest.

I quartieri residenziali di via Di Vittorio, via Ugo Visconti, via Lorini, via Piemonte e il rione Oasi.

La stazione ferroviaria e i giardini pubblici adiacenti, oggetto di presidi continui volti al contenimento del degrado.

L’arresto nel bar e le segnalazioni per droga

Durante l’ispezione di un bar, i militari si sono trovati ad affrontare la reazione violenta di un avventore. Un 52enne ha prima rivolto ingiurie e minacce ai Carabinieri e, quando questi hanno cercato di ricondurlo alla calma, li ha aggrediti spintonandoli e cercando di colpirli con schiaffi e pugni. L’uomo è stato tempestivamente contenuto e arrestato in flagranza per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel corso della medesima operazione, a seguito di specifiche verifiche antidroga eseguite in via Di Vittorio, quattro persone sono state individuate e segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.

I numeri dell’operazione

Il massiccio spiegamento di forze ha consentito di effettuare una mappatura attenta e rigorosa delle presenze sul territorio. Nel dettaglio, l’attività ha portato ai seguenti risultati:

L’ispezione di quattro esercizi commerciali.

La verifica di centottanta persone.

L’identificazione di cinquanta soggetti gravati da precedenti penali o di polizia.

Il controllo di sessantotto veicoli, con la contestazione di diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

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