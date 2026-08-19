Il Comune di Tortona rinnova il proprio impegno a favore delle nuove generazioni puntando con decisione sul progetto “React Research Action Tortona 2.0”. L’iniziativa, inserita nel bando regionale “Piemonte per i Giovani” e rivolta specificamente alla fascia d’età compresa tra i 15 e i 34 anni, entra ora nella sua fase operativa con l’affidamento della realizzazione del materiale promozionale e divulgativo, strumento essenziale per far conoscere le opportunità e coinvolgere attivamente i ragazzi del territorio.

Le cinque linee di azione per il futuro dei ragazzi

Il progetto, premiato e finanziato dalla Regione Piemonte per la sua validità, si articola su diverse direttrici fondamentali per lo sviluppo personale, civico e professionale dei giovani tortonesi. Le linee di intervento messe in campo dall’Amministrazione comunale sono cinque:

L’accompagnamento mirato all’inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro.

Lo sviluppo della partecipazione attiva alla vita sociale e politica della propria comunità.

La promozione e la diffusione di stili di vita sani e corretti.

L’avvicinamento costante e proficuo al mondo dello sport e delle pratiche sportive.

La sensibilizzazione e il coinvolgimento diretto in interventi pratici a difesa dell’ambiente naturale.

Laboratori green e informazione sul territorio

Proprio il filone relativo alla tutela ambientale godrà di un’attenzione particolare, prevedendo l’organizzazione di laboratori specifici e incontri con esperti del settore per mettere i giovani a diretto contatto con la natura, in stretta sinergia con i partner del progetto.

Per garantire la massima partecipazione a tutte le attività previste e informare capillarmente i cittadini sulle varie opportunità in partenza, il Settore Servizi alla Persona e alla Comunità ha ufficialmente affidato la creazione dell’intera campagna di comunicazione. A curare la realizzazione del materiale promozionale sarà una realtà radicata sul territorio, la ditta Acube S.r.l., dotata di sede operativa proprio a Tortona.

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