Una serata mozzafiato da trascorrere col naso all’insù, per scoprire come anche le stelle possano trovare un posto di rilievo nell’arte. Accadrà a Imperia venerdì 21 agosto 2026 con “L’arte e le stelle”, un doppio appuntamento gratuito organizzato tra il Planetario di Calata Anselmi e Villa Grock (in via Fanny Roncati Carli). L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Imperia, ente capofila del progetto “Trame emotive: arte e benessere per i giovani” inserito all’interno del Programma Nazionale PROVINCEXGIOVANI dell’Unione Province d’Italia (Upi).

Il progetto e le parole del Presidente Scajola

L’evento rappresenta la prima tappa di un più ampio percorso che avrà come filo conduttore proprio l’arte intesa come forma di benessere per i ragazzi. A spiegarne i dettagli è il Presidente della Provincia, Claudio Scajola: “L’obiettivo del progetto è quello di promuovere il benessere psico-sociale delle nuove generazioni attraverso la realizzazione di attività e iniziative legate a diverse forme artistiche, volte a incoraggiare la partecipazione attiva e il protagonismo giovanile”.

Sottolineando l’importanza di valorizzare le bellezze del capoluogo, Scajola aggiunge: “Il doppio appuntamento di venerdì – grande occasione per poter ammirare due attrazioni del capoluogo – vuole mostrare come questo obiettivo può essere centrato con il cielo stellato protagonista. E’ la prima tappa di un percorso articolato in più manifestazioni che avranno come filo conduttore l’arte come forma di benessere per i giovani”.

Il programma nel dettaglio

La serata si articolerà in diverse fasi, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa e suggestiva, agevolata anche da un servizio di trasporto dedicato. Di seguito il programma previsto per venerdì 21 agosto:

Ore 17.30: Proiezione del video “L’Astronomia nell’Arte” (opera vincitrice del premio Planit 2026), introdotto e commentato dai planetaristi.

Proiezione del video “L’Astronomia nell’Arte” (opera vincitrice del premio Planit 2026), introdotto e commentato dai planetaristi. Ore 18.15/18.45: Trasferimento in navetta verso Villa Grock (con partenze previste sia dal Planetario che da Piazza Dante).

Trasferimento in navetta verso Villa Grock (con partenze previste sia dal Planetario che da Piazza Dante). Ore 18.45: Bicchierata inaugurale accompagnata dal saluto del Presidente.

Bicchierata inaugurale accompagnata dal saluto del Presidente. Ore 19.45: Visita accompagnata nel parco e all’interno della Villa.

Visita accompagnata nel parco e all’interno della Villa. Ore 20.45: Partenze con la navetta per il rientro.

L’ingresso agli eventi è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni è necessario scrivere all’indirizzo email: museiimperia@solidarietaelavoro.it.

Oltre le stelle: la figura di Grock e la rete dei partner

Tra le varie azioni previste dal progetto “Trame emotive” (che si svilupperà fino a luglio 2027) è in cantiere anche la rassegna di eventi artistici “Per aspera ad astra”, incentrata sulla poliedrica figura di Adrien Wettach, in arte Grock. Clown, musicista, acrobata, inventore e giardiniere, Grock ha saputo utilizzare lo stupore per cogliere occasioni di crescita attraverso l’arte. Attraverso laboratori, incontri e spettacoli che partiranno proprio da Villa Grock, verrà proposto ai giovani un viaggio per scoprire e far tesoro dei propri talenti.

L’intera macchina organizzativa è curata dalla Provincia e dal Comune di Imperia, con il contributo di Fondazione Carige. L’iniziativa vanta inoltre una fitta rete di partner e collaborazioni che include: la Provincia di La Spezia, la Provincia di Savona, Anci-Upi Liguria, Ats Liguria, il Forum del Terzo Settore Liguria e la Rete Museale Imperia.