Scatta l’allarme in tutta Italia per un giocattolo destinato ai bambini che contiene sabbia contaminata da tremolite, una forma di amianto. Il Ministero della Salute, attraverso una notifica europea Safety Gate, ha classificato il prodotto con un livello di rischio “serio”, spingendo lo Sportello Amianto Nazionale a diramare un avviso urgente a tutti i Comuni, alle scuole e alle famiglie per bloccarne immediatamente l’utilizzo e provvedere al corretto smaltimento.

Come riconoscere il giocattolo pericoloso

Lo Sportello Amianto Nazionale ha diffuso i dati precisi per identificare il prodotto, precisando che la commercializzazione potrebbe essere avvenuta anche attraverso piattaforme online (marketplace). Si tratta di un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, riempito di sabbia e lungo circa 17 centimetri.

Ecco i dettagli specifici per riconoscerlo:

Marca: Trendhaus.

Modello: 967176.

Lotto: 2025 = CH33287.

Codice a barre: 4032722967176.

Il quantitativo interessato dall’allerta è di 30.024 pezzi, e l’Italia risulta indicata tra i Paesi di destinazione per la vendita.

Il rischio chimico e l’appello alle scuole

Il pericolo principale per la salute si verifica nel caso in cui il giocattolo si rompa. Le analisi riportate nella notifica europea hanno infatti rilevato amianto tremolite nella sabbia contenuta all’interno, e la rottura dell’involucro ne consentirebbe la fuoriuscita.

Particolare attenzione è richiesta agli istituti scolastici ed educativi. Il Ministero della Salute sottolinea espressamente che questi prodotti potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all’infanzia, incluse le scuole, ed essere quindi già nella disponibilità dei consumatori. Si invitano quindi asili nido e scuole dell’infanzia a controllare accuratamente i giochi disponibili nelle aule, negli spazi ludici e nei magazzini, verificando gli acquisti effettuati tra il 2025 e il 2026.

Le regole da seguire se si possiede il giocattolo

Le indicazioni fornite dalle autorità per gestire il prodotto variano a seconda delle sue condizioni strutturali.

Se il giocattolo è ancora integro occorre:

Sospenderne immediatamente l’utilizzo e sottrarlo alla disponibilità dei bambini.

Non aprirlo, tagliarlo, forarlo o svuotarlo evitando manipolazioni non necessarie.

Non gettare il giocattolo nei normali rifiuti domestici, nell’indifferenziata o nella plastica.

Verificare la possibilità di riconsegnarlo al venditore (il prodotto è oggetto di richiamo da parte dell’operatore economico Trendhaus Handelsgesellschaft mbH) o contattare la ASL/ATS territorialmente competente per conoscere le corrette procedure di smaltimento.

Se il giocattolo è rotto o la sabbia è fuoriuscita, occorre adottare estrema cautela:

Non spazzare la sabbia, non utilizzare un normale aspirapolvere e non soffiare sul materiale.

Non tentare autonomamente di disperderlo o rimuoverlo.

Allontanare temporaneamente bambini e altre persone dall’area interessata.

Contattare immediatamente la ASL/ATS competente, specificando il riferimento alla notifica Safety Gate SR/01963/26 e attenendosi alle loro istruzioni.

Nessun allarmismo, ma massima precauzione

Fabrizio Protti, Presidente dello Sportello Amianto Nazionale APS, ha voluto chiarire lo spirito dell’iniziativa, spiegando che l’obiettivo non è generare allarmismo, ma permettere di individuare rapidamente gli eventuali prodotti interessati, impedirne l’ulteriore utilizzo da parte dei bambini e garantire una corretta gestione in caso di rinvenimento.

Infine, la nota ministeriale a firma della Dott.ssa Valeria Dusolina Di Giorgi Gerevini consiglia cautela anche con prodotti simili. Nel caso venissero rinvenuti articoli similari va valutato se provvedere all’analisi della composizione presso i Competenti Centri Regionali Amianto per escludere la eventuale presenza di tali contaminanti.

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